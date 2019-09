Bundesliga: Zwölf Verletzte beim Rheinderby - Böllerwurf in Köln-Südkurve

Unschöne Szene in Köln beim Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach: Ein Anhänger wirft mit einem Böller und verletzt mehrere Personen.

Mehrere Verletzte gab es in der Schlussphase des rheinischen Derbys in der Bundesliga zwischen dem und (0:1). Das gab die Polizei am Samstagabend bekannt.

In der Kölner Südkurve hatte es einen Böllerwurf gegeben, ein Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, so die Polizei.