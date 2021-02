Doppelter Lewandowski! FC Bayern zieht gegen Al-Ahly souverän ins Finale der Klub-WM ein: Der TICKER zum Nachlesen

Der FC Bayern zieht dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski ins Finale der Klub-WM ein. Hier gibt es den TICKER zum Nachlesen.

Bayern München steht zum zweiten Mal im Finale der Klub-WM und greift nach dem sechsten Titel binnen acht Monaten. Der deutsche Rekordmeister setzte sich im Halbfinale der Kontinentalmeisterschaft in Al Rayyan/Katar gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten 2:0 (1:0) durch. Weltfußballer Robert Lewandowski (17./86.) erzielte beide Treffer.

Im Endspiel am Donnerstag (19.00 Uhr live auf DAZN) treffen die Bayern auf UANL Tigres aus Mexiko, das überraschend den brasilianischen Vertreter Palmeiras ausgeschaltet hatte (1:0). Die Münchner haben den WM-Titel bisher nur 2013 geholt. 1976 und 2001 (anderer Modus) gewannen sie den Weltpokal.

FC Bayern München vs. Al-Ahly 2:0 (1:0) Tore 1:0 Lewandowski (18.), 2:0 Lewandowski (86.) Aufstellung FC Bayern München Neuer - Davies, Alaba, Boateng (77. Süle), Pavard - Roca (69. Tolisso), Kimmich - Coman (77. Musiala), Müller (62. Choupo-Moting), Gnabry (62. Sane) - Lewandowski Aufstellung Al-Ahly El-Shenawy - Hany, Ashraf, Banoun, Maaloul (28. Yasser Ibrahim) - Fathy, El Shahat (69. Mohsen), Afsha, Taher, Kahraba (69. Bwalya) - El Soulia Gelbe Karten -

Der FC Bayern München steht im Finale der Klub-WM! Im Ahmed bin Ali Stadium von Al Rayyan feierte die Mannschaft von Hansi Flick gegen Al-Ahly einen souveränen 2:0-Sieg. Der deutsche Rekordmeister war von Beginn an die bessere Mannschaft und hätte bereits im ersten Durchgang frühzeitig alles klar machen müssen. Einziges Manko blieb die Chancenverwertung. So bestand weiterhin die Gefahr, sich mit einer Aktion irgendwie den Ausgleich einzufangen. Letztlich aber agierte der ägyptische Meister dafür zu harmlos. Zwar wurden für das Team von Trainer Pitso Mosimane fünf Torschüsse gezählt, etwas wirklich Nennenswertes war jedoch nicht dabei.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: ABPFIFF!

90.+5. | Schiedsrichter Mohammed Abdulla Mohamed beendet das Spiel!

90. +2. | Während der Nachspielzeit lässt Bayern nichts mehr anbrennen und hält das Geschehen weit vom eigenen Tor weg.

90. | Vier Minuten gibt es zusätzlich.

88. | Al-Ahly versucht es nochmal. Sherif kommt aus der zweiten Reihe zum Abschluss und bringt die Kugel mit dem linken Fuß sogar aufs Tor. Neuer pariert den Versuch.

TOOOR! FC Bayern München - Al-Ahly 2:0 | Torschütze: Lewandowski

85. | Starker Ball von Choupo-Moting in den Lauf von Sane. Dieser hat auf der rechten Seite viel Zeit und Platz und bringt eine präzise sowie gefühlvolle Flanke in den Torraum, wo Lewandowski unbedrängt per Kopf seinen Doppelpack schnürt.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: Wechsel bei Al-Ahly

80. | Wechsel bei Al-Ahly. Taher Mohamed geht runter, Mohamed Sherif betritt den Platz.

78. | Jetzt feuert Alaba aus der Distanz. Doch dessen Linksschuss fehlt es an Präzision. Mit der Zielgenauigkeit ist es beim deutschen Rekordmeister heute nicht so weit her.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: Wechsel bei Bayern

77. | Letzten Wechsel bei Bayern: Süle kommt für Boateng, Coman verlässt für Musiala den Rasen.

74. | Al-Ahly darf weiter hoffen, denn es fehlt nur ein Treffer. Dieses liegt zwar nicht in der Luft, doch wer weiß schon, was in der Schlussphase noch passiert.

71. | Aus halblinker Position zieht Tolisso ab. Dessen Rechtsschuss aus der zweiten Reihe ist zu hoch angesetzt und zwingt El Shenawy nicht zum eingreifen.

70. | Nach einer kurzen Ecke flankt Sane in den Strafraum. Zentral vor dem Tor kommt Choupo-Moting zum Kopfball - allerdings zu mittig.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: Wechsel bei Al-Ahly

69. | Auch Al-Ahly wechselt, diesmal dreifach. Mohsen, Bwalya und Dieng sind neu dabei, dafür weichen El Shahat, Kahraba und Magdy.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: Wechsel bei Bayern

69. | Nächster Wechsel bei den Bayern: Tolisso ersetzt Roca im zentralen Mittelfeld.

66. | Inzwischen wirkt der deutsche Rekordmeister wieder etwas dominanter. Das anfängliche Aufbegehren des Ägypters nach Wiederbeginn hat etwas abgeflaut.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: Wechsel bei Bayern

62. | Doppelwechsel beim FC Bayern: Choupo-Moting und Sane kommen ins Spiel, dafür gehen Gnabry und Müller vom Platz.

57. | Kimmich bringt einen Eckstoß rein. Die hohe Hereingabe verlängert Gnabry per Kopf. Am zweiten Pfosten lauert Müller, letztlich ist der Winkel jedoch zu spitz.

55. | Die Partie ist inzwischen deutlich offener als noch in Halbzeit eins, weil die Ägypter mutiger agieren. Noch fehlt es dem Außenseiter allerdings an der nötigen Durchschlagskraft - aber die bringt aktuell auch der FC Bayern nicht wirklich zustande.

51. | Das führt dazu, dass sich die Bayern herausgefordert fühlen, mehr fürs Spiel zu tun. Über die linke Seite kommt Gnabry durch, wird allerdings von Fathi per Grätsche gestoppt. Dieser trifft zwar weder Ball noch Gegner, doch der Referee winkt das durch.

50. | Weiterhn hält sich Al-Ahly recht ausgiebig in der Hälfte des Gegners aus. All das Bemühen zieht allerdings keine Abschlusshandlungen nach sich.

48. | Al-Ahly geht den zweiten Durchgang recht forsch an. Ashraf bringt eine Flanke von links, die allerdings keinen Abnehmer findet und leichte Beute für Neuer ist.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: ANPFIFF zur 2. HALBZEIT!

46. | Weiter geht's! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeit | Nach 45 Minuten führen die Bayern im Halbfinale der Klub-WM gegen Al-Ahly hochverdient mit 1:0. Von Beginn an ergriff der europäische Champions-League-Sieger die Initiative, dominierte die Partie fortan nach Belieben. In allen Belangen waren die Jungs von Hansi Flick die bessere Mannschaft, was sich auch in den Zahlen widerspiegelte. Unter diesen Gesichtspunkten fällt die Führung sogar recht schmal aus. Chancen für mehr Tore waren durchaus vorhanden.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. + 1. | Eine Minute gab es oben drauf, dann war's das mit der ersten Hälfte. In den letzten Zügen des ersten Durchgangs konnte Al-Ahly noch mehr Spielanteile verzeichnen. Die Bayern führen verdient mit 1:0.

41. | Der nächste Torabschluss kommt diesmal von Davies. Der Kanadier setzt seinen Schuss von der Strafraumgrenze neben den linken Pfosten.

40. | Die Führung geht absolut in Ordnung, denn die Münchner haben alles im Griff. Kaum vorstellbar, dass das Flick-Team hier noch Probleme bekommen könnte. Allerdings sind weiterhin Konzentration und eine seriöse Herangehensweise von Nöten.

37. | Nächste große Chance für die Bayern. Kimmich legt im Sechszehner ab auf Lewandowski, der es per Lupfer versucht, die Kugel allerdings übers Gehäuse setzt.

32. | Nun wollen die Ägypter wieder etwas auf die Beine stellen. Letztlich feuert Mohamed Afsha die Kigel aus großer Distanz aufs Tor, kann allerdings keine Gefahr erzeugen.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: Wechsel bei Al-Ahly

28. | Die Ägypter wechseln nach 28 Minuten erstmals. Für den angeschlagenen Maaloul kommt Yasser Ibrahim.

26. | Jetzt spielt der FC Bayern Jo-Jo mit dem Gegner in dessen Strafraum. Roca will den Angriff finalisieren, sein Rechtsschuss geht allerdings direkt in die Arme des Keepers.

24. | Auf der Gegenseite wieder der Rekordmeister. Gnabry bedient Roca, der im Sechszehner frei zum Linksschuss kommt und diesen knapp neben den Pfosten setzt.

21. | Nach einer Chance von Kimmich gelangt Al-Ahly erstmals zwingender in den Strafraum der Bayern. Einen Kopfball von Mohamed hat Neuer sicher.

TOOOR! FC Bayern München - Al-Ahly 1:0 | Torschütze: Lewandowski

18. | Jetzt geht es den Ägyptern zu schnell. Von der rechten Seite bringt Pavard die Kugel in die Mitte, da gelangt der Gegner noch dazwischen. Coman macht die Kugel noch einmal richtig scharf und passt durch den Torraum zu Gnabry. Dieser leitet sofort weiter in die Mitte zu Lewandowski, der per Innenseite aus knapp sieben Metern zur Führung trifft.

14. | Coman kriegt rechts im Strafraum einen langen Ball nicht unter Kontrolle, Keeper El-Shenawy ist dazwischen. Danach ergeben sich mehrere Chancen, darunter ein Kopfball von Müller, der völlig frei steht.

13. | Von der linken Seite tritt Joshua Kimmich einen Freistoß mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor. Mohamed El-Shenawy taucht unter der Hereingabe durch, doch Ayman Ashraf ist vor Thomas Müller mit dem Kopf zur Stelle. Die Kugel springt knapp neben der Latte aufs Tornetz.

11. | Mit einem langen Ball wird Mohamed geschickt. Doch Boateng ist schneller, spielt den Ball zurück zu Neuer, der sofort den Spielaufbau einleitet.

9. | Anschließend nähert sich der Außenseiter mal dem Münchener Strafraum. Der Flankenball von rechts wird jedoch mühelos verteidigt.

8. | Jetzt gibt es den ersten Torabschluss dieser Partie. Eine Pavard-Flanke von der rechten Seite köpft Gnabry aus zentraler Position über den Kasten.

5. | Mit einem langen Diagonalball bringt Boateng eine neue Komponente ins Spiel. Auf dem linke Flügel jedoch wird Davies erfolgreich gestört.

3. | Es kommt etwas Zug rein. Über halblinks schickt Gnabry Coman auf die Reise. Noch fehlt es an Genauigkeit. Keeper El-Shenawy ist zur Stelle.

FC Bayern München - Al-Ahly im LIVE-TICKER: ANPFIFF!

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Der FC Bayern stößt bei angenehmen 18 Grad und überwiegend wolkenlosem Himmel an.

Vor Beginn | Zum sechsten Mal ist Al Ahly bei der Klub-WM dabei, verzeichnete 2006 als Dritter das beste Abschneiden. Der FC Bayern München hat bei dieser Veranstaltung eine Teilnahme vorzuweisen, die aber brachte 2013 auch den Titel. Darüber hinaus hatte der deutsche Rekordmeister in dieser Kategorie 1976 und 2001 bereits den Weltpokal gewonnen. Als europäischer Champions-League-Sieger sind die Jungs von Hansi Flick heute natürlich klarer Favorit.

Vor Beginn | Die Teilnahmeberechtigung für die Veranstaltung hatte sich Al-Ahly als afrikanischer Champions-League-Sieger erworben. Diesen Titel errangen die Ägypter im November im Finale gegen die Landsleute von Zamalek bereits zum neunten Mal und sind damit Rekordsieger. In der Heimat ist der verein zudem Rekordmeister- und pokalsieger. Aktuell belegt man in der ägyptischen Premiership hinter Zamalek allerdingst den zweiten Platz - mit fünf Punkten Rückstand, allerdings auch bei zwei Spielen in der Hinterhand.

Vor Beginn | Für Al-Ahly ist dies bereits die zweite Partie in der laufenden Klub-WM. Bereits am Donnerstag traf die Truppe von Coach Pitso Mosimane auf Al Duhail und siegte dank des Treffers von Hussein El Shahat mit 1:0.

Vor Beginn | Der FC Bayern geht also die Mission sechster Titel an. Bisher gelang das lediglich einer Mannschaft, nämlich dem FC Barcelona 2009.

Vor Beginn | Al-Ahly tritt mit folgender Elf an: El-Shenawy - Hany, Ashraf, Banoun, Maaloul - Fathy, El Shahat, Afsha, Taher, Kahraba - El Soulia.

Vor Beginn | Die Startformation des FC Bayern ist bekanntgegeben. So treten die Münchner an: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. Auf der Ersatzbank: Schneller, Hoffmann, Süle, Sane, Costa, Choupo-Moting, Sarr, Hernandez, Tolisso, Dantas, Musiala.

Im Vergleich zum Auswärtssieg bei Hertha BSC am vergangenen Freitag wechselt Cheftrainer Hansi Flick dreimal. Süle, Sane und Hernandez weichen für Boateng, Davies und Roca.

Vor Beginn | Nachdem bereits beim Bayern-Flug von Berlin so einiges nicht nach Plan des Rekordmeisters ging, haben am Sonntag zudem auch noch die eigenen Fans mit Bannern vor der Allianz Arena die Teilnahme an der FIFA Klub-WM kritisiert.

Vor Beginn | Das Halbfinale wird um 19 Uhr im Al Rayyan Stadium in Katar angepfiffen. In die Spielstätte dürfen heute sogar bis zu 12.000 Zuschauer rein. Dafür muss man beim Kauf der Karten einen negativen Coronatest vorweisen, der maximal 72 Stunden alt ist.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Halbfinale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern München und dem ägyptischen Vertreter Al-Ahly.

Klub WM - FC Bayern München vs. Al-Ahly heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

So spielt der FC Bayern:

Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Pavard - Roca, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Die Aufstellung von Al-Ahly:

M. El-Shenawy - Hany, Ashraf, Banoun, Maaloul - Fathy, El Shahat, Afsha, Taher, Kahraba - El Soulia

Klub-WM - FC Bayern München vs. Al-Ahly heute im LIVE-TICKER: Das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams

Bereits im Januar 2018 trafen der FC Bayern München und Al-Ahly im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Damals siegten die Münchener deutlich mit 6:0 (1:0). Wagner, Tolisso, Robben, Coman, Dorsch und Süle hießen die Torschützen vor knapp drei Jahren.

Die damaligen Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - F. Götze, Friedl, Boateng, Alaba - Rudy, Tolisso, Müller, James, Ribery - Wagner

Al-Ahly: Hussein - Habiballa, Benson, Brwan, Alabbasi - Gwi-Hyeon, Qadry, Al Yazeedi, Fareed - Chikhaoui, Usman

FC Bayern München vs. Al-Ahly heute im LIVE-TICKER: Die Klub-WM und die Gewinner der letzten Jahre

Jahr Sieger Finalgegner 2019 FC Liverpool Flamengo Rio de Janeiro 2018 Real Madrid al Ain Club 2017 Real Madrid Gremio Porto Alegre 2016 Real Madrid Kashima Antlers 2015 FC Barcelona River Plate 2014 Real Madrid CA San Lorenzo 2013 FC Bayern Raja Casablanca 2012 Cortinthians Sao Paolo FC Chelsea 2011 FC Barcelona FC Santos

FC Bayern München vs. Al-Ahly heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Klub-WM

Klub-WM: FC Bayern München vs. Al-Ahly heute ... im TV DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

Halbfinale bei der Klub-WM zwischen dem FC Bayern München und Al-Ahly. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem ägyptischen Klub heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Bayern München, Klub-WM 2021: Alle Informationen zum Spielplan

Ursprünglich war die Austragung der Klub-Weltmeisterschaft für den vergangenen Dezember geplant gewesen. Allerdings musste das Turnier aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben werden und findet nun vom 1. bis 11. Februar statt. Austragungsort ist erneut Katar.

Der FC Bayern München steigt erst zum Halbfinale am 8. Februar ein und trifft auf den ägyptischen Vertreter Al-Ahly. Am 11. Februar steht für den deutschen Rekordmeister dann entweder das Spiel um Platz 3 oder das Finale an.

Runde Datum Uhrzeit / Ergebnis Begegnung Viertelfinale 1 04. Februar 2:1 UANL Tigres - Ulsan Hyundai Viertelfinale 2 04. Februar 0:1 al-Duhail SC - Al Ahly SC Spiel um Platz 5 07. Februar 1:3 Ulsan Hyundai - al-Duhail SC Halbfinale 1 07. Februar 0:1 Palmeiras - UANL Tigres Halbfinale 2 08. Februar 19 Uhr FC Bayern - Al-Ahly SC Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Palmeiras - Verlierer HF 2 Finale 11. Februar 19 Uhr UANL Tigres - Sieger HF 2

FC Bayern München vs. Al-Ahly im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Klub-WM

Die Reise zur Klub-WM in Katar wurde für Bayern München zum strapaziösen Ärgernis. Nach dem Sieg bei Hertha BSC verzögerte sich die Abreise wegen einer fehlenden Starterlaubnis um mehr als sieben Stunden.

Berlin (SID) Leroy Sane hatte es sich im Flugzeug neben David Alaba bequem gemacht, Manuel Neuer streckte die Beine aus und hob nichts Böses ahnend den Daumen. Kurz vor der Abreise zur Klub-WM in Katar freuten sich die Stars von Bayern München auf eine Auszeit und ein wenig Schlaf über den Wolken - doch dann wurde die Reise zur Odyssee.

Denn der ohnehin beschwerliche Trip in die Wüste begann mit einem großen Ärgernis und wurde nochmals deutlich strapaziöser. Wegen einer verweigerten Starterlaubnis hob die Mannschaft erst am frühen Samstagmorgen mit mehr als siebenstündiger Verspätung von Berlin ab. Erst am Nachmittag landete der Bayern-Tross endlich in Katar, nachdem die Spieler die Nacht im Flugzeug hatten verbringen müssen.

"Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Bild, "die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben." Ehrenpräsident Uli Hoeneß schimpfte im Bayerischen Rundfunk über einen "Skandal ohne Ende", schließlich vertrete der FC Bayern den deutschen Fußball im Weltpokal.

Ursprünglich war die Abreise am Freitagabend unmittelbar nach dem Ligaspiel bei Hertha BSC (1:0) vorgesehen. Der Zeitplan war eng gestrickt. Das Spiel, das durch den Treffer von Kingsley Coman (21.) entschieden wurde , war eigens um eine halbe Stunde auf 20.00 Uhr vorverlegt worden.

Das Wetter - in Berlin herrschten am Freitagabend starker Schneefall und Glätte - durchkreuzte aber alle Pläne. Das Flugzeug musste enteist werden, war nach Bild-Informationen aber um 23.59 Uhr startklar.

Dann jedoch habe das Nachtflugverbot ab Mitternacht gegriffen: Die Maschine habe die erlaubte Startzeit um 30 Sekunden überschritten. Erst um kurz vor sieben Uhr am Morgen erfolgte der Start. Weil die Crew ausgetauscht werden musste, machte die Maschine dann noch einen Zwischenstopp in München. Von dort aus startete der Flieger erst um 9.15 Uhr nach Doha.

Trainer Hansi Flick hatte nach dem Spiel noch mit "einem schönen Flug" gerechnet. "Wir wollten mit einem Sieg nach Katar abreisen. So haben wir uns das vorgestellt, die sechs oder sechseinhalb Stunden nach Katar mit einem Sieg zu überstehen", sagte Flick. Es wurden deutlich mehr.

Der Stress für Neuer und Co. war enorm - mental wie körperlich. Wie gut die Mannschaft die Strapazen wegstecken wird, bleibt abzuwarten. Im Berliner Olympiastadion spielte der FC Bayern bei Minusgraden im Schneetreiben, dann folgte eine durchwachte Nacht im Flugzeug und ein drastischer Wechsel der äußeren Bedingungen. In Doha herrschten am Samstag Temperaturen um 25 Grad Celsius.

Flick hatte schon vor dem Flug-Debakel von möglichen "Gefahren" der Reise gewarnt: "Katar ist von der Belastung sehr hoch. Wir haben den Flug, Montag und Donnerstag die Spiele, kaum Zeit zum Trainieren." Viel Zeit zur Akklimatisierung bleibt ebenfalls nicht. Am Montag (19.00 Uhr/MEZ) trifft der Rekordmeister im Halbfinale auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten.

In der Wüste winkt der sechste Titel binnen acht Monaten. "Wir treten bei der Klub-WM mit dem klaren Ziel an, den Weltpokal nach München zu holen", hatte Rummenigge zuletzt gesagt: "Sechs Trophäen in einem Jahr - das hat bisher nur Barca 2009 geschafft."

Thomas Müller sprach von einem "krönenden Abschluss nach der Champions League. Da wollen wir uns die Krone aufsetzen. Das gehen wir an. Wir freuen uns auf das Turnier", sagte Müller im Olympiastadion am DAZN-Mikrofon. Das, was ihn kurz darauf erwartete, dürfte die Vorfreude getrübt haben.

