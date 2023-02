Heute findet das Klub WM Finale Real Madrid vs. Al Hilal statt. Doch könnt Ihr die Partie im TV und LIVE STREAM sehen? GOAL bietet Euch alle Infos.

Heute am Samstag geht in Marokkos Hauptstadt Rabat das Finale der Klub-WM Real Madrid vs. Al Hilal über die Bühne. Damit trifft der Titelverteidiger der Champions League auf jenen der asiatischen Königsklasse. Der Anstoß im Stade Moulay Abdallah erfolgt um 20.00 Uhr.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Für Real Madrid begann die Klub-WM im Halbfinale. Dort setzte sich die Mannschaft von Carlo Ancelotti gegen Al-Ahly aus Ägypten durch.

Al Hilal sorgte hingegen mit einem Sieg gegen den Südamerikameister Flamengo für eine Überraschung. Zuvor bezwang der von Ramón Díaz betreute saudische Vertreter den marokkanischen Meister und Gastgeber Wydad Casablanca.

Heute um 20.00 Uhr kommt es zum Finale der Klub-WM. Doch könnt Ihr das Aufeinandertreffen im TV und LIVE STREAM sehen? GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE STREAM.

Klub WM Finale heute: Real Madrid vs. Al Hilal im TV und LIVE STREAM sehen – Die Eckdaten

Spiel: Real Madrid vs. Al Hilal Datum: Samstag, 11. Februar 2023 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Stade Moulay Abdallah (Rabat)

Klub WM Finale heute: Läuft Real Madrid vs. Al Hilal im TV?

Im vergangenen Jahr lieferte Euch Sport1 die Partien der Klub WM 2021 ins Haus. Somit konntet Ihr die Begegnungen des Turniers in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Free-TV live mitverfolgen. Doch in diesem Jahr zeigt kein Sender die Klub-Weltmeisterschaft.

Getty Images

Das bedeutet jedoch nicht, dass Real Madrid vs. Al Hilal nicht im TV läuft. Denn: Nach einer Registrierung bei FIFA+ könnt Ihr das Finale der Klub-WM kostenlos über den Weltverband sehen. Wenn Ihr Smart-TV besitzt, könnt Ihr Euch in die Webseite reinklicken oder die kostenfreie App herunterladen. Außerdem könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC verbinden.

Klub WM Finale heute: Gibt es einen LIVE STREAM zu Real Madrid vs. Al Hilal?

Wenn Ihr ohne ein TV-Gerät klarkommen müsst, hilft Euch der LIVE STREAM weiter. Deshalb könnt Ihr Euch das Finale der Klub-WM zwischen Real Madrid und Al Hilal mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus ansehen. Ihr könnt hiervon genauso gut mit Smartphones und Tablets profitieren.

Klub WM Finale heute: Gibt es einen LIVE TICKER zu Real Madrid vs. Al Hilal?

Außerdem könnt Ihr es mit dem LIVE TICKER von GOAL angehen. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen im Klub WM Finale Real Madrid vs. Al Hilal. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Nachrichten.

Klub WM Finale heute: Real Madrid vs. Al Hilal im TV und LIVE STREAM sehen