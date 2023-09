"Er liebt den Klub": PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi glaubt an Verbleib von Kylian Mbappé

Der Vertrag von Kylian Mbappé läuft im kommenden Sommer aus. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi glaubt, dass er verlängert - und begründet das auch.

WAS IST PASSIERT? Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, hat sich optimistisch gezeigt, dass sein Star-Spieler Kylian Mbappé auch in der kommenden Saison für die Franzosen aufläuft.

WAS WURDE GESAGT? "Kylian Mbappé ist ein PSG-Spieler. Er liebt den Klub. Er ist ein fantastischer Spieler, der beste der Welt. Wir sind sehr froh, ihn zu haben und wir werden ihn noch lange haben", erklärte Al-Khelaifi Meczyki.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappés Vertrag bei PSG läuft im kommenden Jahr aus, sodass er dann ablösefrei wechseln kann. Im Sommer machte der Offensivspieler bereits klar, dass er das Arbeitspapier nicht verlängern will. Daraufhin wollten ihn die Pariser, die ihn auf keinen Fall ohne Transfersumme abgeben möchten, zu einem Abschied zwingen, doch nach einer kurzen Verbannung während der Vorbereitung kehrte Mbappé wieder in den PSG-Kader zurück.

Real Madrid gilt als wahrscheinlichste Option für Mbappé bei einem Abschied. Die Königlichen sollen sich mit dem Spieler bereits über die Vertragsdetails einig sein.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mbappé spielt seit sechs Jahren in Paris. PSG lieh ihn zunächst von der AS Monaco aus und kaufte ihn dann 2018 für 180 Millionen Euro.