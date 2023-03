Miroslav Klose als Trainer von SCR Altach entlassen

Sein erstes Engagement als Cheftrainer endet für Miroslav Klose mit einer Entlassung nach wenigen Monaten.

WAS IST PASSIERT? Miroslav Klose ist am Montag mit sofortiger Wirkung seines Trainerpostens beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach enthoben worden. Die Entscheidung kam überraschend, nachdem der Weltmeister von 2014 mit seiner Mannschaft am Sonntag noch ein bemerkenswertes 1:1 beim Dauermeister RB Salzburg erreicht hatte. Klose hatte den Klub aus Vorarlberg zu Saisonbeginn übernommen, es war seine erste Station als Cheftrainer einer Profimannschaft.

Altach beendete den sogenannten Grunddurchgang der ersten österreichischen Bundesliga als Tabellenletzter und geht nach der nun vorgenommenen Halbierung der Punkte mit acht Zählern in die Relegation der sechs schlechtesten Klubs.

WAS WURDE GESAGT? "Im Zuge unserer Analyse sind wir zur Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um unser Ziel Klassenerhalt, dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen", sagte Sportdirektor Georg Festetics.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Nachfolger für Klose, der zuvor bei Bayern München als Assistent des jetzigen Bundestrainers Hansi Flick sowie im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters gearbeitet hatte, soll unter der Woche vorgestellt werden. Altachs Geschäftsführer Christoph Längle betonte, Klose habe "vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben, und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben." Der Klassenverbleib stehe allerdings über allem.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den 22 Spielen des Grunddurchgangs waren Klose mit dem Außenseiter-Klub lediglich vier Siege gelungen. Nach der Punktehalbierung trennt den Klub allerdings auch nur ein Zähler vom SV Ried als Vorletztem der Relegationsrunde - nur der Tabellenletzte steigt ab. Sportdirektor Festetics betonte zum Abschied, Klose habe "alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu feiern".