Klausel erfüllt: FC Barcelona muss großen Nachschlag für Pedri zahlen

Der FC Barcelona sicherte sich Pedri schon 2019. Jetzt muss der Klub für den Mittelfeldspieler eine stolze Summe nachzahlen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona muss angeblich für seinen Mittelfeldspieler Pedri weitere fünf Millionen Euro an dessen Ex-Klub Las Palmas zahlen. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grund ist eine Klausel, die beim Transfer von Las Palmas zu Barça im Jahr 2019 vereinbart worden ist: Demnach kassiert Las Palmas die zusätzlichen Millionen, wenn Pedri seinen 100. Einsatz über mehr als 45 Minuten im Trikot der Katalanen absolviert. Das war am Dienstag beim 2:1 in der Champions League gegen Porto der Fall.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Pedri wechselte 2019 für 17,5 Millionen Euro Ablöse von Las Palmas nach Barcelona, wurde von den Katalanen aber für eine weitere Saison auf die Kanaren-Insel zurückverliehen. Seit 2020 gehört er fest zum Barça-Kader.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison kommt Pedri in der Liga wegen einer Oberschenkelverletzung, die ihn lange pausieren ließ, erst auf fünf Einsätze. Für Spanien hat der 21-Jährige bereits 18 Länderspiele bestritten.