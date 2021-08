Joshua Kimmich stichelt nach Verlängerung beim FC Bayern gegen Berater

Joshua Kimmich handelte seinen neuen Vertrag selbst aus. Er erklärt, wieso er diesmal auf einen Agenten verzichtete.

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich hat seinen Vertrag beim FC Bayern vor wenigen Tagen bis zum Jahr 2025 verlängert. Und er tat dies ohne die Hilfe eines Beraters. Nach dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (5:0) nahm er dazu Stellung und erklärte, wie es zu diesem Schritt kam.

"Bei mir ist es dem geschuldet, dass ich bei der letzten Vertragsverlängerung kein so gutes Gefühl hatte, dass ich nicht bei jedem Gespräch am Tisch saß", sagte Kimmich und fuhr fort: "Ich kann jetzt nicht jedem empfehlen, das genauso zu machen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, mit am Tisch zu sitzen."

FC Bayern: Kimmich verlängerte mit "gutem Gefühl"

Die Begründung für diese Haltung kann durchaus als kleine Spitze gegen manch einen Berater verstanden werden: "Dem einen oder anderen Berater geht es ja nicht immer nur um das Wohl des Spielers, denn da wird ja selber noch das eine oder andere mitgenommen. Und deshalb fand ich es persönlich wichtig, dass ich da dabei bin, damit ich weiß, was gesprochen wird."

Da dies nun der Fall war, konnte Kimmich "mit einem ganz guten Gefühl" unterschreiben, betonte der Nationalspieler.