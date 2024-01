Kimmich, Laimer und Upamecano verletzt: Die Aufstellung des FC Bayern in Augsburg

Der FC Bayern muss am 27. Januar in der Bundesliga in Augsburg auf weitere Stars verzichten. Hier kommt die Aufstellung beim FCA.

Der FC Bayern München hat am Samstag, 27. Januar 2024 am 19. Spieltag der Bundesliga beim FC Augsburg mit großen Personalproblemen zu kämpfen - im Nachholspiel gegen Union Berlin verletzten sich unter der Woche mit Dayot Upamecano, Konrad Laimer und Joshua Kimmich gleich drei Leistungsträger. Die Aufstellung der Bayern beim FCA für das Duell um 15.30 Uhr stellt sich damit quasi fast von alleine auf - GOAL verrät Euch in diesem Artikel, welche elf Spieler Trainer Thomas Tuchel bei den Fuggerstädtern ins Rennen schickt. Bundesliga, DFB-Pokal und mehr als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat! Bei WOW anmelden Spiel FC Augsburg - Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 19. Spieltag Datum Samstag, 27. Januar 2024 - 15.30 Uhr Ort WWK Arena (Augsburg) Neben den drei angesprochenen Spielern muss der Tabellenzweite aber auch noch auf einige langzeitverletzte Akteure verzichten. So fehlen den Bayern in Augsburg auch noch Serge Gnabry, Bouna Sarr und Daniel Peretz sowie Minjae Kim (Asien Cup) und Noussair Mazraoui (Afrika Cup). Getty Images Aufstellung FC Bayern: So spielen die Münchner heute in Augsburg Im Tor ist Manuel Neuer natürlich gesetzt, doch bereits in der Abwehr muss Tuchel kräftig umbauen. Mit Upamecano und Laimer fallen gleich zwei Spieler aus der Viererkette aus, dafür kommt Winterneuzugang Eric Dier direkt zu seinem Startelfdebüt. Im Mittelfeld darf Aleksandar Pavlovic für den verletzten Kimmich ran, Leon Goretzka bekommt erneut eine Chance von Beginn an, nachdem er zuletzt auch öfter auf der Bank Platz nehmen musste. Im Angriff spielt natürlich Harry Kane. Nächste Spiele Deutschland Bundesliga BOC FCA Spielvorschau Deutschland Bundesliga FCB BMG Spielvorschau Bayern- Aufstellung: Neuer - Guerreiro, Dier, de Ligt, Davies - Pavlovic, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Kane