Hertha BSC: Kevin-Prince Boateng verlängert bis 2023

Kevin-Prince Boateng bleibt Hertha BSC eine weitere Saison erhalten. Das feiert der gebürtige Berliner auf seine Art.

Es hatte sich angedeutet - jetzt ist es perfekt: Kevin-Prince Boateng hat seinen Vertrag bei Bundesligist Hertha BSC bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

"Wir haben nicht nur zuletzt in der Relegation gesehen, welche Bedeutung Prince für unsere Mannschaft hat. Er ist unser Führungsspieler, geht voran und zieht alle mit. Genau diese Eigenschaften brauchen wir auch in der kommenden Saison“, wird Hertha-Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Kevin-Prince Boateng wäre nicht Kevin-Prince Boateng, wenn er bei seiner Vertragsverlängerung nicht eine Überraschung für die Fans parat hätte. In einem eigens von der Hertha-Medienabteilung produzierten Video in den sozialen Netzwerken ist der gebürtige Berliner in einer Döner-Bude zu sehen und richtet dann eine Botschaft an die Hertha-Anhänger.

Boateng verspricht 2023 Döner for free

"Ich habe immer noch Hunger, ich hoffe Ihr auch. Deshalb gibt es von mir für Euch im Olympiastadion beim ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt 2023 Döner for free", sagte Boateng.

Der Halbbruder von Jerome Boateng war zur vergangenen Saison nach 14 Jahren zur Hertha zurückgekehrt. In der Zwischenzeit war der Mittelfeldspieler bei 13 Vereinen in den vier großen europäischen Ligen in Deutschland, Spanien, Italien und England aktiv.