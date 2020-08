Barca-Legende Xavi adelt Kevin De Bruyne von Manchester City

Kevin De Bruyne zählt seit Jahren zur Weltklasse. Von Barca-Legende Xavi gab es nun ein ganz besonderes Kompliment für den Ex-Wolfsburger.

Der frühere spanische Welt- und Europameister Xavi hat seiner Bewunderung für Manchester Citys Kevin De Bruyne Ausdruck verliehen.

"Für mich ist er auf einem anderen Level als die anderen. Es ist brutal, wie er in der Lage ist, den Unterschied auszumachen", sagte Xavi im Interview mit dem YouTube-Kanal von Qatar Airways.

Xavi: De Bruyne? "Der beste Mittelfeldspieler der Welt"

Der ehemalige Barcelona-Star, der aktuell als Trainer des katarischen Erstligisten Al Sadd arbeitet, führte aus: "Er ist der beste Mittelfeldspieler der Welt und noch relativ jung."

De Bruyne, der 2015 für 76 Millionen Euro vom zu gewechselt war, kam für die Engländer in der vergangenen Saison auf 16 Tore und 23 Assists in 48 Pflichtspielen. 20 seiner Vorlagen gelangen dem 29-jährigen Belgier in der Premier League, womit er die Bestmarke in der englischen Beletage einstellte. Arsenal-Legende Thierry Henry waren in der Spielzeit 2002/03 ebenso viele Assists gelungen.