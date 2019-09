Nach Manchester United: Honda macht auch Milan ein Angebot via Twitter

Nachdem er sich bereits bei Manchester United ins Spiel gebracht hat, möchte Keisuke Honda nun auch erneut für die AC Milan auflaufen.

Der ehemalige Milan-Star Keisuke Honda hat nun auch seinem Ex-Klub seine Dienste angeboten. "Ich wollte euch immer helfen. Ruft an, wenn ihr mich braucht", twitterte der Japaner am Montag.

Am Sonntag hatte Honda bereits Manchester United per Twitter-Nachricht ein Angebot gemacht. "Macht mir ein Angebot! Ich brauche kein Geld, aber ich möchte in einem großartigen Team mit guten Mitspielern spielen", meinte der 33-Jährige, der seit Sommer vereinslos ist.

Keisuke Honda: Zwischen 2014 und 2017 schon Rossoneri

Eine Antwort von Milan steht noch aus. In den ersten sechs Serie-A-Spielen dieser Saison sammelte das Team von Marco Giampaolo nur sechs Punkte und steht zurzeit auf Rang 16 der Liga.

Honda trug zwischen 2014 und 2017 bereits das Trikot der Rossoneri und absolvierte dabei 92 Pflichtspiele. Zuletzt spielte der 33-Jährige bei Melbourne Victory in .