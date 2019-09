Ex-Milan-Star Keisuke Honda bringt sich bei Manchester United ins Spiel: "Macht mir ein Angebot!"

Keisuke Honda ist aktuell offenbar auf der Suche nach einem neuen Klub. Nun hat er sich im Internet Manchester United angeboten.

Der derzeit vereinslose Offensivspieler Keisuke Honda hat seine Dienste dem englischen Rekordmeister angeboten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Macht mir ein Angebot! Ich brauche kein Geld, aber ich möchte in einem großartigen Team mit guten Mitspielern spielen", schrieb der Japaner in einem Tweet an die Adresse der Red Devils.

Manchester United: Aktuell Probleme in der Offensive

Manchester United, das mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und zwei Remis einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt hat, könnte den 33-Jährigen sofort unter Vertrag nehmen. Aktuell muss Trainer Ole Gunnar Solskjaer auf zwei seiner besten Offensivleute aufgrund von Verletzungen verzichten: Anthony Martial laboriert an einer Oberschenkelverletzung, Marcus Rashford an einer Verletzung an der Hüfte. United hat nach sechs Spieltagen nur acht erzielte Tore auf dem Konto.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019

Honda war zuletzt beim australischen Erstligisten Melbourne Victory aktiv. In Europa trug er die Trikots von VVV-Venlo (2008-2010), (2010-2014) und vom AC Milan (2014-2017). Für die Rossoneri absolvierte er 92 Spiele. Für die japanische Nationalmannschaft war er bislang 98-mal im Einsatz.