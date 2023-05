Keine Wiedervereinigung mit Cristiano Ronaldo: Zinédine Zidane lehnte wohl horrendes Angebot von Al-Nassr ab

Zinédine Zidane hat wohl keinen Bock auf Al-Nassr und soll ein Mega-Angebot über 150 Millionen Euro bereits abgelehnt haben.

WAS IST PASSIERT? Star-Trainer Zinédine Zidane hat offenbar ein Angebot von CR7-Klub Al-Nassr abgelehnt. Wie Foot Mercato berichtet, hätte sich der Klub aus Saudi-Arabien gerne mit dem Franzosen an der Seitenlinie verstärkt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zidane ist seit seinem Abschied von Real Madrid 2021 ohne Job, während sich Al-Nassr kürzlich von Trainer Rudi Garcia getrennt hatte. Gemäß des Berichts hätten die Bosse Zidane gerne als Nachfolger verpflichtet und ein konkretes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für zwei Saisons unterbereitet – es soll die bislang einzige konkrete Anfrage an Zidane gewesen sein.

WIE GEHT ES WEITER? Dass Zidane in der kommenden Saison wieder einen Trainerjob übernimmt, gilt als wahrscheinlich. Lange galt der 50-Jährige als Kandidat bei Paris Saint-Germain, doch dort ist nach Informationen von GOAL und SPOX mittlerweile Luis Enrique der Topfavorit.

Zidane selbst soll derweil ein Engagement bei Juventus anstreben, wo er von 1996 bis 2001 bereits als Spieler aktiv war. Dort könnte er im Sommer Massimiliano Allegri beerben, der nach Information von GOAL und SPOX vor dem Aus steht.