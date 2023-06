Keine Wertschätzung! Lothar Matthäus würde diesen Bayern-Star “sofort verkaufen”

Lothar Matthäus hat kein Verständnis für den Wechselwunsch eines Bayern-Stars und würde ihn “sofort verkaufen”.

WAS IST PASSIERT? Lucas Hernández will den FC Bayern bekanntermaßen im Sommer Richtung PSG verlassen. Und geht es nach TV-Experte Lothar Matthäus, sollte man ihm auch keine Steine in den Weg legen.

WAS WURDE GESAGT? In seiner Sky-Kolumne schreibt er: “Ich würde Lucas Hernández sofort verkaufen.” Denn Hernández hätte “offensichtlich von Wertschätzung gegenüber dem Verein überhaupt nichts übrig”, legte Matthäus nach. Und: “Das Preis-Leistung-Verhältnis ist negativ, wenn man sich die ganzen Jahre anschaut.”

Matthäus betonte zwar: “Auf dem Platz war die Mentalität zwar immer vorhanden”, räumte aber auch ein, dass der Franzose “mehrmals über viele Monate verletzt” war “und daran könnte man sich dann als Spieler auch erinnern und einem Klub länger treu bleiben”.

WIE GEHT ES WEITER? Hernández’ Vertrag läuft noch bis 2024, er soll jedoch einen Wechselwunsch hinterlegt haben für diesen Sommer und die Münchner sind dem Vernehmen nach bereit, dem zu entsprechen, wenn PSG eine Ablöse im Bereich von 60 Millionen Euro zahlt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Münchner hatten Hernández 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Isar geholt. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 27-Jährige verletzungsbedingt nur elf Pflichtspiele in der Hinrunde. Anschließend riss er sich bei der WM in Katar das Kreuzband und verpasste den Rest der Spielzeit komplett.