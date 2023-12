Keine Akkreditierung parat! Inter Mailands Legende Javier Zanetti durfte zunächst nicht zur Auslosung der Champions League

Ordnung muss sein! Weil er seine Akkreditierung nicht dabei hatte, hätte Javier Zanetti beinahe die CL-Auslosung verpasst.

WAS IST PASSIERT? Am Rande der Auslosung zum Achtelfinale der Champions League am Montag in Nyon ist es zu einer kuriosen Szene gekommen: Inter Mailands Legende Javier Zanetti wurde kurzzeitig der Eintritt verwehrt, weil er seine Akkreditierung nicht dabei hatte. Ein Video der Szene ging anschließend viral.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zanetti war in seiner Funktion als Vizepräsident von Vorjahresfinalist Inter Mailand vor Ort. Ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals erkannte die argentinische Legende, die Inter 2010 als Kapitän zum Gewinn des Triples geführt hatte, offensichtlich nicht und ließ ihn nicht in den Raum, in dem die Ziehung der Loskugeln stattfand. Erst nach einiger Diskussion durfte der 50-Jährige doch eintreten.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zanetti verbrachte nahezu seine gesamte Profilaufbahn bei den Nerazzurri. Von 1995 bis 2014 lief der vielseitige Verteidiger für die Mailänder auf und war jahrelang ihr Spielführer. Zanetti, der auch 143 Länderspiele für Argentinien absolvierte, gewann mit Inter zahlreiche große Titel, darunter fünf Scudetti und als Höhepunkt 2010 die Champions League.

imago images

WIE GEHT ES WEITER? Zanetti erlebte letztlich in Nyon doch noch live mit, wie Inter der spanische Spitzenklub Atlético Madrid zugelost wurde. Am 20. Februar empfangen die Italiener Atléti im Achtelfinalhinspiel, ehe am 13. März das Rückspiel in Madrid steigt.