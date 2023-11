Kartoffelchips leergefuttert! David Beckham ist sauer auf Thierry Henry

David Beckham gönnte sich vor dem CL-Spiel zwischen Mailand und Paris ein paar Kartoffelchips. Thierry Henry leerte die Tüte zu seinem Missfallen.

WAS IST PASSIERT? Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen Milan und PSG (2:1) kam es zu einer kuriosen Szene. Die ehemaligen Weltklassespieler David Beckham (48) und Thierry Henry (46) fachsimpelten vor dem Anstoß in San Siro, dabei leerte der Franzose Beckhams Kartoffelchips-Tüte.

Der Besitzer von MLS-Klub Inter Miami war davon offensichtlich wenig begeistert und warf Henry einen ungläubigen Blick zu.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim Duell in Mailand standen sich mit Milan und PSG zwei Ex-Klubs Beckhams gegenüber. Die Rossoneri hatten durch Tore von Rafael Leao und Olivier Giroud das bessere Ende für sich.

WIE GEHT ES WEITER? Henry ist Trainer der französischen U21 und tritt mit seiner Auswahl in der kommenden Wochen (17. November) im Rahmen eines EM-Qualifikationsspiels in Österreich an. Beckhams Klub Inter Miami tritt am 10. November zu einem Freundschaftsspiel gegen New York City an.