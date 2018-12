Karriereende? Bayern-Star Kingsley Coman erklärt seine Aussagen

Coman hatte angedeutet, bei einer weiteren OP mit dem Fußball möglicherweise aufzuhören. Diese Aussage sei jedoch falsch interpretiert worden.

Bayern Münchens Flügelflitzer Kingsley Coman hatte vergangene Woche mit seinen Aussagen zu einem möglichen Karriereende bei einer erneuten Verletzung für Aufsehen gesorgt. Nun hat sich der 22-Jährige erklärt und von einem Missverständnis gesprochen.

"Das wurde falsch interpretiert. Ich habe damit gemeint, dass ich keine Lust mehr auf eine erneute Reha hätte, wenn ich die gleiche Verletzung im selben Jahr - also in den nächsten Wochen - noch einmal hätte", so Coman gegenüber Bild. "Über einen späteren Zeitpunkt habe ich nicht gesprochen."

Am Montag hatte Coman im Interview mit Telefoot noch erklärt, dass "ich eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren werde. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes, ein anonymes Leben führen."