Frankreichs Karim Benzema urlaubt auf La Réunion: WM-Comeback unwahrscheinlich

Nachdem das Gerücht aufgetaucht war, dass Karim Benzema schneller fit als erwartet wird, gibt es jetzt das Dementi: Der Stürmer ist im Urlaub.

WAS IST PASSIERT? Die Hoffnungen bei Weltmeister Frankreich auf eine Rückkehr seines verletzten Top-Stürmers Karim Benzema haben sich offenbar wieder zerschlagen. Laut Nachrichtenagentur AFP soll der Ballon-d'Or-Gewinner von Real Madrid am Dienstagmorgen auf La Réunion, der Insel im Indischen Ozean, angekommen sein, dort werde er sich eine Woche aufhalten.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe mich mit Karim nach seiner Abreise ausgetauscht, Sie kennen seine Situation und die Frist, in der er sich erholen muss", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstag: "Das sind keine Dinge, die mich beschäftigen, ich weiß nicht, wer was, wo, wie sagt. Ich kümmere mich um die Spieler, die hier sind."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuvor hatten spanische Medien über ein mögliches Comeback des Angreifers bei der WM in Katar spekuliert. Demnach hätte Benzema am Donnerstag wieder ins Training einsteigen sollen, nachdem er vor dem WM-Start im Training eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte. Der französische Verband FFF ging von einer Ausfallzeit von drei Wochen aus.

Da Deschamps keinen Spieler für Benzema nachnominiert hat, steht der Madrilene weiterhin auf der Kaderliste des Weltmeisters. Bei den ersten beiden WM-Gruppenspielen stand der Name des Angreifers auf dem Spielberichtsbogen mit dem Vermerk "abwesend".

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Karim Benzema debütierte im März 2007 für die Équipe Tricolore. Seitdem hat er 97 Länderspiele gemacht, in denen ihm 37 Tore gelangen. Nach einem Streit mit Nationaltrainer Didier Deschamps fehlte er jedoch beim WM-Triumph Frankreichs 2018 in Russland.