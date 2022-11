Frankreich: Top-Star Karim Benzema verletzt sich - WM-Aus droht

Großer Schock für den Weltmeister: Karim Benzema verletzt sich am Samstag im Training und fällt erst einmal aus.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Frankreich bangt nach zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen auch noch um seinen Top-Stürmer Karim Benzema. Der Ballon-d'Or-Gewinner von Real Madrid stieg am Samstag in Doha nach einer Oberschenkelblessur, die ihn seit Oktober plagt, wieder ins Training ein, er musste die Einheit aber mit einer neuerlichen Muskelverletzung abbrechen.

WIE GEHT ES WEITER? Untersuchungen am späten Abend sollen der Nachrichtenagentur AFP zufolge Klarheit bringen, ob der Torjäger eine Einsatzchance für die Duelle der Gruppe D mit Australien (22. November), Dänemark (26.) und Tunesien (30.) besitzt. Trainer Didier Deschamps dürfte im Fall des WM-Aus bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel einen weiteren Profi nachnominieren.

Laut der französischen Fußballzeitung L'Equipe fällt Benzema auf jeden Fall für die erste Partie gegen Australien aus. Seine Teilnahme am weiteren Turnier sei "sehr unsicher".

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Karim Benzema erzielte in dieser Saison für Real Madrid in sieben Liga-Spielen fünf Tore. Für Frankreichs Nationalteam war er in 97 Länderspielen 37-mal erfolgreich. Beim WM-Triumph vor vier Jahren in Russland fehlte er allerdings, nachdem er sich mit Nationaltrainer Didier Deschamps gestritten hatte.