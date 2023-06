"Realität ist nicht das Internet": Karim Benzema deutet Verbleib bei Real Madrid an

Verlässt Karim Benzema tatsächlich Real Madrid? Der Stürmer bezog nun Stellung zu den Wechsel-Gerüchten.

WAS IST PASSIERT? Karim Benzema hat im Zuge einer Preisverleihung der spanischen Zeitung Marca zu dem Gerücht Stellung bezogen, wonach er Real Madrid im Sommer Richtung Saudi-Arabien verlassen könnte.

WAS WURDE GESAGT? "Ob ich bei Real Madrid bleiben werde? Im Moment bin ich hier, ich genieße jeden Tag, trainiere gut und am Samstag ist ein Spiel", sagte der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 in einer Fragerunde mit Kindern.

Angesprochen auf die Saudi-Gerüchte betonte Benzema: "Warum soll ich über die Zukunft reden, wenn ich in Madrid bin? Das Internet redet. Und die Realität ist nicht das Internet.“ Anschließend erhielt er Applaus im Saal des Real Casino de Madrid.

WAS IST DER HINTERGRUND? Benzemas Worte lassen durchaus darauf deuten, dass er eine weitere Saison im Trikot der Königlichen bestreiten wird. Damit würde der 35-Jährige der Mega-Offerte vom Al-Ittihad Club keine Beachtung schenken.

Der Verein aus der Saudi Pro League soll dem Franzosen ein Netto-Gehalt in Höhe von 200 Millionen Euro für zwei Spielzeiten angeboten habe. Real soll dem Vernehmen nach auf eine schnelle Entscheidung von Benzema gedrängt haben, um schnellstmöglich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu beginnen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Benzemas Vertrag in Madrid läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Dank einer Klausel soll der Kontrakt allerdings um ein Jahr verlängert worden sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der beinahe abgelaufenen Spielzeit erzielte Benzema 30 Tore in 42 Spielen für die Blancos. Sechs weitere Treffer legte er auf.