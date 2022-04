Stamford Bridge, Mittwochabend, Champions-League-Viertelfinale. Die perfekte Bühne, um der ganzen Welt zu zeigen, wie gut man wirklich ist. Karim Benzema hat es der Fußballwelt erneut bewiesen! Spätestens nach seinem Hattrick gegen den Titelverteidiger FC Chelsea ist der Franzose im absoluten Favoritenkreis für die Kür zum Ballon d'Or-Titel angekommen (wenn er das zuvor nicht ohnehin schon war).

Seit Jahren spielt "The Benz" auf allerhöchstem Niveau bei Real Madrid, sammelt Titel um Titel und wird von den Fans angehimmelt. Doch wie sieht es eigentlich im Trophäenschrank des Franzosen aus, wenn es um individuelle Auszeichnungen geht? Hat Benzema schon einmal den Ballon d'Or gewonnen? GOAL liefert Euch die Antwort in diesem Artikel.

Aus dem Schatten von CR7: Karim Benzema in der Form seines Lebens

Dass die Nummer 9 der Galaktischen erst jetzt die ganz große Bühne erfährt, hängt auch mit dem Wechsel eines Spielers zusammen: Cristiano Ronaldo. Nach dem Transfer des Portugiesen von Real Madrid zu Juventus wurde die Rolle des Franzosen eine immer wichtigere. Als Ronaldo zwischen 2009 und 2018 noch für Real stürmte, war das gesamte Rampenlicht nur auf ihn gerichtet und jeder stellte sich in seinen Schatten. Zwar war Benzema damals schon Weltklasse, jedoch nicht dafür bekannt, Spiele zu entscheiden. Nun ist es der Franzose selbst, der die Tore am Fließband liefert und Real Madrid eine komfortable Lage in Liga und Champions League verschafft.

Hat Karim Benzema schon mal den Ballon d'Or gewonnen?

Weil der Stürmerstar bereits seit mehr als zehn Jahren auf allerhöchstem Niveau spielt, stellt sich die Frage, ob Benzema den Ballon d'Or schon einmal entgegennehmen durfte. Bisher fehlt KB9 dieser Titel noch. Zwar stand er schon oft auf der Nominiertenliste, für den Sieg hat es allerdings bisher nicht gereicht. In den letzten Jahren lieferten sich vor allem zwei Spieler einen erbitterten Kampf um diesen Titel: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ließen Benzema keine Chance auf den prestigeträchtigen Pokal. Weil aber beide Superstars vom Alter nicht verschont bleiben und in der Champions League bereits ausgeschieden sind, könnte in diesem Jahr alles ganz anders kommen.

Karim Benzema: Der nächste Ballon d'Or-Gewinner aus Madrid?

Aktuell (Stand 07.04.22) ist Benzema an rund der Hälfte aller Real-Tore in dieser Saison direkt beteiligt (50 Tore) und es werden wohl noch einige Treffer und Assists hinzukommen. Im Vergleich dazu enttäuschen zwei seiner wichtigsten beiden Konkurrenten auf den Ballon d'Or bisher. CR7 scheint mit Manchester United nicht einmal die Qualifikation zur Champions League zu erreichen und Lionel Messi konnte PSG bisher noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Es scheint daher auf einen Zweikampf mit Robert Lewandowski um den Ballon d'Or 2022 hinauszulaufen.

Fragt man Trainer und ehemalige Spieler zur Klasse von Benzema, kommen diese aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Thomas Tuchel bezeichnet den Stürmer zum Beispiel als "unglaublich" und für ihn ist er "einer der unterbewertesten Spieler der Welt".

Der ehemalige Mannschaftskamerad Iker Casillas schwärmt auf Twitter über Benzema mit den folgenden Worten: "K9 ist Spider-Man, Wolverine, der Pförtner deines Hauses, dein Freund, deine Großmutter, Präsident der Vereinigten Staaten, er ist Gott".

Die zahlreichen Lobeshymnen und die aktuellen Leistungen von Karim Benzema lassen die Rufe nach einem Ballon d'Or für den Franzosen immer lauter werden und hieven ihn, sofern er die Leistungen aufrecht halten kann, in den absoluten Favoritenkreis um den wichtigsten individuellen Titel für Fußballer.

Getty

Hat Karim Benzema schon mal den Ballon d'Or gewonnen? Seine Platzierungen in den letzten zehn Jahren