Kansas City Chiefs vs. Houston Texans: Alle Infos zu den NFL-Playoffs im TV und LIVE-STREAM

Der Einzug der Texans in die Divisonal Round war ein Krimi - nun steht die schwere Aufgabe Kansas City bevor! Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Teil drei der Divisional Round findet heute in Kansas City statt, wenn die Houston Texans zu Gast bei den Chiefs sind. Der Gewinner zieht ins AFC Game ein und wäre nur noch einen Schritt vom Super Bowl entfernt. Kick-Off im Arrowhead Stadium ist heute Abend (Sonntag) um 21.05 Uhr.

Als die Texans im Wildcard Game der vergangenen Runde zur Halbzeitpause mit 0:16 gegen die Buffalo Bills zurücklagen, hatten die meisten NFL-Fans das Team um Deshaun Watson wohl schon abgeschrieben. Ein verrücktes Comeback und ein 22:19-Sieg in der Overtime bescherte den Texanern doch noch den Einzug in die Divisional Round.

In der warten nun die Kansas City Chiefs, die durch ihren Top Seed in der Regular Season die erste Runde der Playoffs auf der Couch verfolgen durften und nun mit einer Woche mehr Regeneration in die K.-o.-Runde einsteigen.

Football zur besten Sendezeit am Sonntagabend - was will man mehr? Ihr könnt live dabei sein und Chiefs gegen Texans im TV oder LIVE-STREAM verfolgen. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu.

Kansas City Chiefs vs. Houston Texans: Das NFL-Playoff-Spiel im Überblick

Duell AFC Divisionals | Kansas City Chiefs vs. Houston Texans Datum 12. Januar 2020 | 21.05 Uhr Ort Arrowhead Stadium, Kansas City (USA) Zuschauer 76.416 Plätze

Kansas City Chiefs vs. Houston Texans: Die NFL-Playoffs heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Wer den Modus der NFL-Playoffs noch nicht überblickt hat, der bekommt hier eine Zusammenfassung: Die beiden Divisionen NFC und AFC tragen zuerst das Wildcard Wochenende aus (Achtelfinale), danach folgen die Divisional Round (Viertelfinale), die Conference Championships (Halbfinale) und zu guter Letzt der ersehnte Super Bowl.

Durch das gute Abschneiden der Chiefs in der Regular Season bekam das Team um Quarterback Patrick Mahomes für das Wildcard-Wochenende ein Freilos. Wie sehr die Pause dem Team zugutekam, wird sich heute Abend zeigen - und Ihr könnt live dabei sein! Zwei Anbieter übertragen die Partie via LIVE-STREAM.

Schaut Chiefs gegen Texans heute Abend im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN hat sich bei allen Sportfans seit einigen Jahren einen Namen gemacht, wenn es um Live-Übertragungen geht. Dort wird nicht nur Fußball, Basketball oder Tennis gezeigt, sondern auch Live-Spiele der NFL, sowie die Konferenz "RedZone". Auch Chiefs gegen Texans wird live auf DAZN übertragen!

Um 21.05 Uhr - pünktlich zum Kick-Off - empfangen Euch Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Günter Zapf und Experte Ingo Seibert zur Übertragung. Anschließend wird das komplette Spiel inklusive möglicher Overtime live und in voller Länge gezeigt.

Alle Nachteulen und NFL-Fans können nach Ende des Spiels gleich auf der Plattform bleiben. DAZN zeigt nämlich auch das vierte Spiel der Divisional Round, wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag die Green Bay Packers auf die Seattle Seahawks treffen (0.40 Uhr).

Chiefs vs. Texans heute Abend im LIVE-STREAM mit dem NFL-Gamepass schauen

Chiefs vs. Texans heute im LIVE-STREAM bei Ran

Es gibt sogar eine dritte Möglichkeit, das Geschehen aus dem Arrowhead Stadium live im Internet zu verfolgen. In streamt die Webseite ran.de die TV-Übertragung von ProSieben, das die Partie live ausstrahlt.

Wann die Berichterstattung bei dem TV-Sender losgeht, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Kansas City Chiefs vs. Houston Texans: Hier laufen die NFL-Playoffs live im TV

Wer sich nicht erst seit heute für American Football interessiert, wird sicherlich von der Sendung ranNFL auf ProSieben Maxx gehört haben. In den Playoffs läuft die Sendung nun auf dem Hauptsender ProSieben.

Somit könnt Ihr Chiefs gegen Texans heute Abend live und in voller Länge auf ProSieben schauen. Die Vorberichterstattung geht bereits um 20.40 Uhr los, ehe um 21.05 pünktlich zum Kick-Off live ins Arrowhead Stadium geschaltet wird.

Kansas City Chiefs vs. Houston Texans: Das sind die Quarterbacks der beiden Kontrahenten

Patrick Mahomes: Der Quarterback der Kansas City Chiefs

Geburtsdatum: 17. September 1995 (24 Jahre)

17. September 1995 (24 Jahre) Größe: 1,91 m

1,91 m Gewicht: 104 kg

104 kg Universität: Texas Tech University

Texas Tech University Bei den Chiefs seit: 2017

2017 Karriere-Highlight: Einzug ins AFC Championship Game (Saison 2018)

Deshaun Watson: Das ist der Quarterback der Houston Texans

Geburtsdatum: 14. September 1995 (24 Jahre)

14. September 1995 (24 Jahre) Größe: 1,88 m

1,88 m Gewicht: 98 kg

98 kg Universität: Clemson University

Clemson University Bei den Texans seit: 2017

2017 Karriere-Highlight: Wildcard Round 2018

Chiefs vs. Texans: Die Highlights der NFL-Playoffs auf DAZN

Wer am Montag früh aufstehen muss, wird eventuell nicht das komplette Spiel sehen können. Aber keine Sorge, DAZN lädt ein Highlight-Video mit den wichtigsten Szenen der Partie auf der Streaming-Plattform hoch. Wem die Ausschnitte nicht reichen, kann sogar das komplette Re-Live abrufen.

Einzige Voraussetzung ist auch hierfür das DAZN-Abonnement. Wie Ihr das bekommt, könnt Ihr oben nachlesen, oder schaut auf unsere Übersicht unter diesem Link.