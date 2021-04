Tottenham Hotspur droht Ausfall von Harry Kane im League-Cup-Finale gegen Manchester City

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur muss womöglich im anstehenden Ligaspiel gegen Southamption sowie im League-Cup-Finale gegen Ligaprimus Manchester City (Sonntag, 25. April, 17.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf Torjäger Harry Kane verzichten. Der 27-Jährige musste im Spiel gegen den FC Everton (2:2), bei dem er doppelt traf, in der Nachspielzeit ausgewechselt werden, nachdem er umgeknickt war.

Cheftrainer Jose Mourinho konnte nach Abpfiff noch keine Diagnose abgeben, kündigte aber Untersuchungen in den nächsten Tagen an. "Ich möchte keine Spekulationen befeuern", erklärte der Portugiese.

