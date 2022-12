WM heute im TV und LIVE STREAM: Wird Kamerun gegen Brasilien nicht übertragen?

Heute steigt bei der WM der dritte Spieltag in der Gruppe G. Aber wird Kamerun gegen Brasilien nicht im TV und LIVE STREAM übertragen?

Am Freitag um 20.00 Uhr gehen bei der WM 2022 die Begegnungen des dritten Spieltags über die Bühne. Hierbei kommt es im Lusail Iconic Stadium zum Aufeinandertreffen Kamerun vs. Brasilien. Damit messen sich der 43. und der Spitzenreiter im FIFA-Ranking.

Für Kamerun begann die Weltmeisterschaft mit einer Niederlage gegen die Schweiz. Anschließend erreichten die von Rigobert Song trainierten Unbezähmbaren Löwen ein torreiches Unentschieden gegen Serbien.

Brasilien setzte sich hingegen sowohl gegen die Weißen Adler als auch gegen die Eidgenossen durch. Deshalb steht die Mannschaft von Tite als Achtelfinalist bereits fest.

Heute um 20.00 Uhr kommt es bei der WM 2022 zum Aufeinandertreffen Kamerun vs. Brasilien. Doch wird das Spiel heute nicht im TV und im LIVE STREAM übertragen? GOAL weiß diesbezüglich Bescheid.

WM heute im TV und LIVE STREAM: Wird Kamerun gegen Brasilien nicht übertragen? Die Eckdaten

Spiel: Kamerun vs. Brasilien Datum: Freitag, 2. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium

WM heute im TV und LIVE STREAM: Wird Kamerun gegen Brasilien nicht im Fernsehen übertragen?

Die Partie zwischen den Unbezähmbaren Löwen und der Seleção reiht sich unter den 16 Spielen ein, die Ihr weder in der ARD noch im ZDF mitverfolgen könnt. Allerdings hält MagentaTV die Senderechte an allen Begegnungen der Weltmeisterschaft.

Deshalb könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen Brasilien vs. Kamerun in voller Länge bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 ansehen. Zudem steht auf Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 eine Konferenz mit dem Parallelspiel Serbien vs. Schweiz zur Auswahl. Doch nachfolgend findet Ihr alle Eckdaten:

Sender: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Sender Konferenz: MagentaTV / Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

MagentaTV / Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Kommentar Konferenz: Christina Rann

Allerdings benötigt Ihr hierfür einen Vertrag. Bei einer Kombi mit einem TV-, Festnetz- und Internetanschluss könnt Ihr eines von fünf Abos abschließen. Hiermit meinen wir die Pakete Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic. Dafür müsst Ihr in den ersten Monaten je 19,95 Euro auf den Tisch legen. Der Anbieter versorgt Euch auf seiner Homepage mit allen Infos. Das gilt ebenso für die Optionen, für die Ihr Euch unabhängig vom Internetvertrag entscheiden könnt:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Dauer zuerst 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Dauer zuerst 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

WM heute: Wird Kamerun gegen Brasilien nicht im LIVE STREAM übertragen?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr die Partie Kamerun vs. Brasilien mittels LIVE STREAM mitverfolgen. Denn: MagentaTV strahlt sein vollständiges Angebot ebenso online aus. Wenn Ihr es kostenlos angehen wollt, hilft Euch ein Audiostream der Sportschau weiter.

Heute zu Kamerun vs. Brasilien via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Alternativ könnt Ihr Euch mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL auf dem Laufenden halten. Denn: Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen im Spiel Kamerun vs. Brasilien. Das gelingt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

WM heute im TV und LIVE STREAM: So wird Kamerun gegen Brasilien übertragen

Im Pay-TV: MagentaTV Im Free-TV: / Im LIVE-STREAM: MagentaTV Im AUDIOSTREAM: Sportschau Im LIVE-TICKER: GOAL

WM 2022 heute im TV und LIVE STREAM: Wird Kamerun gegen Brasilien nicht live übertragen? Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.