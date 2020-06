1. FC Kaiserslautern - Viktoria Köln: TV, LIVE-STREAM und Co. - alles zur Übertragung der 3. Liga

Die Saison der 3. Liga geht auf die Zielgerade zu, wo sich Kaiserslautern und Köln heute im direkten Duell gegenüberstehen. Goal erklärt, wo es läuft.

Der 36. Spieltag in der hält das Duell zwischen dem und Viktoria Köln bereit. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist um 14 Uhr - und Ihr könnt das Spiel live und sogar kostenlos verfolgen!

Für beide Teams geht es im Endspurt der Saison lediglich noch im Tabellenkosmetik. Sowohl Kaiserslautern (Platz elf) als auch Köln (Platz zwölf) haben weder mit dem Auf- noch Abstieg etwas zu tun. Perfekte Gelegenheit also, um befreit aufzuspielen!

Ihr wollt Kaiserslautern gegen Köln live und sogar kostenlos verfolgen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln heute live: Das Spiel der 3. Liga in der Übersicht

Duell 1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln Datum Samstag, 27. Juni 2020 | 14 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: Wo läuft das Spiel der 3. Liga heute live im TV?

Gute Nachricht für alle Fans aus Kaiserslautern und Köln: Das Spiel wird live im Free-TV und Pay-TV gezeigt! Goal erklärt Euch, wo Ihr einschalten müsst.

Hier läuft 1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV

An jedem Wochenende zeigen die Lokalsender der ARD ausgewählte Spiele der 3. Liga. Kaiserslautern gegen Köln ist eins davon - der SWR überträgt das Spiel live und in voller Länge!

Pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr sendet der Free-TV-Sender live aus Kaiserslautern und zeigt die kompletten 90 Minuten der Begegnung.

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln im Pay-TV bei MagentaSport schauen - so klappt's

MagentaSport hat sich die Übertragungsrechte an allen Drittligaspielen sichern können. Jedes Duell läuft dort in der Einzelübertragung und in der Konferenz.

Ab 13.45 Uhr könnt Ihr den Pay-TV-Sender einschalten und die Vorberichte ansehen, ehe Euch Kommentator Alexander Kunz ab 14 Uhr während des Spiels am Mikrofon begleitet.

Wer den Sender empfangen möchte, muss 16,95 Euro monatlich für das Abonnement ausgeben. Im Jahresabo kostet MagentaSport jedoch nur 9,95 Euro pro Monat.

Solltet Ihr Telekom-Kunde sein, ist das Angebot sogar noch günstiger. Im ersten Jahr ist es vollkommen kostenlos, ehe 4,95 Euro monatlich fällig werden.

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM schauen - so klappt's

Die 3. Liga wird nicht nur im Fernsehen gezeigt, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM. Kaiserslautern gegen Köln wird dort von zwei Anbietern übertragen.

Der SWR zeigt seinen LIVE-STREAM sogar kostenlos. Unter diesem Link könnt Ihr Euch direkt hinklicken. Die Übertragung startet um 14 Uhr.

Auch MagentaSport zeigt sein Programm im Internet, hier braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Die Kosten dazu findet Ihr oben. Wer bereits bei MagentaSport angemeldet ist, kann sich über diesen Link zum Spiel klicken!

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: Goal schreibt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs und könnt die Übertragung im TV oder LIVE-STREAM nicht schauen? Dann bietet Euch Goal die perfekte Alternative. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige schildert.

Außerdem bekommt Ihr dort durch interessante Analysen und Statistiken einen tiefen Einblick in die Partie. Das Angebot von Goal ist zudem ganz ohne Abo oder Kosten verfügbar. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln heute live schauen: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen!

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen zusammengefasst