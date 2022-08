1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC St. Pauli live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute steigt in der 2. Bundesliga das Duell FCK vs. Pauli. GOAL hat Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am 3. Spieltag in der 2. Bundesliga findet am Sonntag um 13.30 Uhr die Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. FC St. Pauli statt. Somit messen sich der Fünfte und der Vierte. Die Roten Teufel und die Kiezkicker nahmen bislang beide vier Punkte mit.

Der 1. FC Kaiserslautern feierte bei seinem Zweitliga-Comeback einen Heimerfolg gegen Hannover 96. Danach erreichte die Elf von Dirk Schuster ein Unentschieden bei Holstein Kiel. Der FC St. Pauli setzte sich zum Meisterschaftsauftakt vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Nürnberg durch. Im Anschluss daran gab es für das Team von Timo Schultz eine Punkteteilung in Hannover. Nun bestreiten die Kiezkicker das zweite Meisterschaftsauswärtsspiel am Stück.

Heute um 13.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Traditionsduell 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC St. Pauli. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC St. Pauli: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga heute auf einem Blick

Spiel: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC St. Pauli Datum: Sonntag, 7. August 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen FC St. Pauli heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Das Programm von Sky beinhaltet alle Begegnungen der zweithöchsten Spielklasse. Der Pay-TV-Sender hält nutzt zahlreiche Kanäle. Für die Übertragung des Spiels 1. FC Kaiserslautern gegen den FC St. Pauli in voller Länge werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 fündig. Obendrein könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung in HD entscheiden. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß und somit um 13 Uhr starten die Vorberichte. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Traditionsduells zwischen den Roten Teufeln und den Kiezkickern:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 13 Uhr

13 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Oliver Seidler

Wenn Ihr das Kräftemessen im Fritz-Walter-Stadion mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr jedoch das Bundesliga-Paket. Normalerweise stehen ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Zusätzlich könnt Ihr momentan Kombi-Angebote mit DAZN für 38,99 Euro und für 43,99 Euro abschließen. Auf der Homepage von Sky findet Ihr die Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga heute bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Heute um 13.30 Uhr finden in der 2. Bundesliga insgesamt drei Begegnungen statt. Somit steigen zwei weitere Partien. Hierbei handelt es sich um die Matches Holstein Kiel vs. Magdeburg sowie Eintracht Braunschweig vs. Darmstadt 98. Infolgedessen könnt Ihr genauso gut die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) mitverfolgen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen den FC St. Pauli dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute live

Wenn Ihr warum auch immer keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Euch die Übertragung des Zweitliga-Spiels 1. FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli im LIVE-STREAM anschauen. Genau genommen strahlt Sky sein vollständiges Programm ebenso im Internet aus. Hierfür stehen zwei Optionen zur Verfügung.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go ist das hauseigene Streaming-Portal. Dort müsst Ihr Euch nur einloggen. Jedoch findet bei einem heutigen Abschluss die Freischaltung nicht rechtzeitig statt. Daher müsst Ihr auf eine Wiederholung oder auf das Sky Ticket zurückgreifen.

Mit WOW die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen FC St. Pauli heute live

Mit der zweitgenannten Alternative erfolgt die Aktivierung sofort. Obendrein müsst Ihr Euch mit WOW, dem ehemaligen Sky Ticket, nicht binden und könnt mit einem Paket trotzdem das gesamte Sportangebot mit zwei Endgeräten nützen. Hierfür müsst Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Das Fußballprogramm umfasst zusätzlich die Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Zudem könnt Ihr die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die NHL mitverfolgen.

Zu 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC St. Pauli via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zum Traditionsduell 1. FC Kaiserslautern vs. FC St. Pauli zurückgreifen. Hiermit bleibt Ihr zu den Ereignissen im Fritz-Walter-Stadion im Bilde.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen FC St. Pauli heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC St. Pauli heute live: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Das ist die Aufstellung von Lautern:

Luthe - Durm, Tomiak, Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Boyd

St. Pauli setzt auf folgende Aufstellung:

Smarsch - Saliakas, Fazliji, Medic, Paqarada - Irvine, Hartel, Boukhalfa, Aremu, Daschner - Eggestein

Kaiserslautern (FCK) vs. St. Pauli heute live sehen: Die Opta-Fakten zum Spiel