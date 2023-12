Kai Havertz verrät: BVB-Star ist sein bester Freund im Fußball

Kai Havertz und Julian Brandt verstehen sich bekanntlich auch abseits des Platzes sehr gut.

WAS IST PASSIERT? Kai Havertz, Offensivspieler des FC Arsenal, hat verraten, wer sein bester Freund im Fußballgeschäft ist.

WAS WURDE GESAGT? "Julian Brandt von Dortmund", antwortete Havertz in einem Q&A auf Arsenals YouTube-Kanal auf eine entsprechende Frage.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass Havertz und Brandt befreundet sind, ist kein Geheimnis.

Die beiden deutschen Nationalspieler lernten sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei Bayer Leverkusen kennen. Brandt spielte von 2014 bis 2019 für die Werkself, Havertz gelang in der Saison 2016/17 der Durchbruch in Bayers erster Mannschaft. Letzterer blieb bis 2020 in Leverkusen, ehe er zum FC Chelsea wechselte, den er vergangenen Sommer wiederum in Richtung Arsenal verließ.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Während sie auf Vereinsebene also schon länger nicht mehr zusammenspielen, sehen sich Brandt und Havertz regelmäßig beim DFB-Team. Bis dato standen sie 15-mal gemeinsam für Deutschland auf dem Platz.

Für Arsenal hat Havertz indes diese Saison bisher 21 Pflichtspiele absolviert (drei Tore, ein Assist). Brandt steht in der laufenden Spielzeit aktuell bei 18 Einsätzen (sechs Tore, sechs Assists) für den BVB.