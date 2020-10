KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und Co. - alle Infos zur Europa League

Die TSG Hoffenheim ist zu Gast in Gent. Hier erfahrt Ihr, wo die Europa-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 2. Spieltag der trifft die auf die TSG . Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 29. Oktober, um 18.55 Uhr in der Ghelamco Arena in Gent.

Während sich die Gastgeber aus Gent im Auftaktspiel gegen Slovan Liberec geschlagen geben mussten (1:0), setzte sich die TSG Hoffenheim am ersten Spieltag mit 2:0 gegen Belgrad durch.

Eine Woche später gastiert das Team von TSG-Trainer Sebastian Hoeneß nun in Gent. Welches Team sichert sich heute die drei Punkte?

Gent vs. Hoffenheim: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Europa-League-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Europa-League-Partie im Überblick

Duell KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim Datum Donnerstag, 29. Oktober | 18.55 Uhr Ort Ghelamco Arena, Gent

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV schauen - geht das?

Wer die kompletten 90 Minuten zwischen Gent und Hoffenheim heute live im TV verfolgen möchte, wird leider enttäuscht: Die Begegnung wird am Donnerstagabend leider nicht im TV übertragen.

Zwar zeigt RTL Nitro in der Europa-League-Gruppenphase jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im TV, allerdings wird dort heute die Partie vs. ausgestrahlt.

Somit kann man Gent vs. Hoffenheim heute nicht live im TV erleben. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten, um die Begegnung trotzdem in voller Länge anzuschauen.

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Europa League live auf dem Smart-TV bei DAZN schauen

Trotz der fehlenden TV-Übertragung ist es kein Problem, die Begegnung auf dem TV-Gerät anzuschauen: DAZN überträgt KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim live und exklusiv in voller Länge via LIVE-STREAM. Mit der kostenlosen DAZN-App lässt sich dieser Stream bequem via Smart-TV verfolgen.

Hierzu müsst Ihr einfach die DAZN-App herunterladen und schon kann es losgehen. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, bekommt zum Start sogar einen kostenlosen Probemonat geschenkt und kann das Spiel heute kostenlos streamen.

Im Anschluss kostet DAZN monatlich 11,99 Euro. Alternativ gibt es auch ein Jahresabo, welches 119,99 Euro kostet. Alle Infos rund um die Anmeldung bei DAZN wird in diesem Artikel detailiert erklärt.

Bild: imago images / Jan Huebner

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits beschrieben, ist DAZN heute die einzige Anlaufstelle, um das Gastspiel der TSG Hoffenheim in Gent live zu verfolgen. Der Streamingdienst zeigt die Europa-League-Partie via LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bei DAZN heute um 18.45 Uhr - also zehn Minuten vor Anpfiff. Sobald der Ball rollt, kommentieren dann Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl das Spielgeschehen in Gent.

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Alle Infos zur EL-Übertragung

Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Anstoß: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Europa League in der GoalZone-Konferenz schauen

Neben der LIVE-STREAM-Übertragung des Einzelspiels könnt Ihr die heutige Partie auch noch anderweitig verfolgen - und zwar in der GoalZone-Konferenz.

Dort wird zwischen den Parallelspielen der Europa League hin- und hergeschalten. Somit verpasst Ihr über den ganzen Abend hinweg kein Tor und bleibt stets über das Geschehen auf den anderen Plätzen informiert.

Die Übertragung der GoalZone beginnt um 18.40 Uhr. Jan Lüdeke und Christoph Stadtler begleiten Euch dann durch den langen Europa-League-Abend - klickt Euch mal rein!

Bild: imago images / Revierfoto

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt euch die besten Szenen noch einmal anschauen? Dann hilft euch das DAZN-Abonnement, welches weiter oben erklärt wurde.

Der Streamingdienst hat nicht nur eine Vielzahl an LIVE-STREAMS im Programm, sondern stellt auch Highlight-Clips zur Verfügung. So könnt Ihr Euch die Highlights zwischen Gent und Hoffenheim im Anschluss bequem anschauen. Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Probemonat sichern.

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen in der Europa League

KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim: Der LIVE-TICKER von Goal

Sobald die Aufstellungen von Gent und Hoffenheim bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Ihr könnt die heutige Partie - aus welchen Gründen auch immer - nicht live auf DAZN verfolgen? Kein Problem: Goal bietet auch einen LIVE-TICKER zu KAA Gent vs. TSG 1899 Hoffenheim an.

Im LIVE-TICKER bleibt Ihr stets über alle Ereignisse während des Spiels informiert und verpasst keinerlei Tore, Wechsel, Karten, Chancen. Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos.