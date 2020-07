Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER, Highlights und Co. - hier läuft die Serie A live

Crunch-Time in der Serie A! Juventus braucht noch Punkte, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Das Duell gegen Sampdoria könnt Ihr live verfolgen.

und Genua schließen heute Abend (Sonntag) den 36. Spieltag der ab. Juve kann dabei einen großen Schritt Richtung Meistertitel machen. Anstoß im Allianz Stadium ist um 21.45 Uhr.

Juventus kam im Endspurt der Saison ein wenig ins Straucheln und bereitete , und im Titelrennen noch mal Hoffnungen.

Das 1:2 am vergangenen Spieltag gegen Udinese Calcio war dabei Teil der Minikrise - in der Juve aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg holte (2:1 gegen Lazio).

Juventus und Sampdoria sorgen für beste Unterhaltung am Sonntagabend und Ihr könnt das Spiel live verfolgen! Lest Euch dazu in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua heute Abend live - die Daten zum Spiel

Partie Juventus Turin - Sampdoria Genua Datum Sonntag, 26. Juli 2020 Uhrzeit 21.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: Wo läuft die Serie A heute Abend im LIVE-STREAM?

Fans des italienischen Fußballs kommen hierzulande voll auf Ihre Kosten, wenn es um Übertragungen der Serie A geht. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt jedes Wochenende eine Vielzahl an Spielen aus . Goal erklärt Euch, wie Ihr den LIVE-STREAM zu Juventus gegen Sampdoria empfangt.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua im LIVE-STREAM von DAZN sehen - so funktioniert's

Die Streaming-Plattform DAZN ist der exklusive Anbieter italienischen Fußballs in . Hier laufen jedes Wochenende alle Spiele aus der Serie A. Auch Juventus gegen Sampdoria hat DAZN natürlich im Programm.

Pünktlich zum Anstoß um 21.45 Uhr startet die Übertragung aus Turin. Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard begleiten Euch dabei am Mikrofon.

Der LIVE-STREAM steht dabei allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr das Spiel heute Abend sogar kostenlos schauen.

Alle neuen Mitglieder zahlen im ersten Monat bei DAZN nämlich nichts! Erst nach dem Gratismonat wird eine Gebühr in Höhe von 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig.

Alle weiteren Details zur Anmeldung auf DAZN findet Ihr hier!



Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: Läuft die Serie A heute Abend live im TV?

Da sich der Streaming-Dienst DAZN die exklusiven Rechte an der Übertragung sichern konnte, darf kein TV-Sender die Serie A zeigen. DAZN bietet jedoch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM auch auf dem TV-Gerät abzuspielen.

Dafür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden und Euch mit Eurem Konto einloggen. Wer keinen Smart-TV besitzt, kann auch die Playstation, Xbox One, den Google Chrome Cast oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher verbinden und losstreamen.

Habt Ihr noch Fragen zum Login? Dann findet Ihr hier die Antworten.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: DAZN präsentiert Euch die Highlights und das Re-Live

Bei der späten Anstoßzeit um 21.45 Uhr wird nicht jeder das komplette Spiel live verfolgen können. Doch keine Sorge, DAZN schneidet die wichtigsten Szenen zusammen und lädt sie als Highlight-Video auf die Plattform.

Den kurzen Clip könnt Ihr anschließend jederzeit auf Abruf anschauen. Somit verpasst Ihr keine spektakuläre Aktion von Cristiano Ronaldo und Co.

Euch reichen die Highlights nicht? Auch dafür bietet DAZN eine Lösung: Das komplette Spiel können sich alle DAZN-Abonnenten jederzeit auf Abruf als Re-Live anschauen. Hier findet Ihr noch mal alle Infos zur Registrierung.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: Goal berichtet per LIVE-TICKER

Natürlich ist auch Goal beim Spiel vertreten und berichtet ausführlich aus Turin. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus dem Allianz Stadium ausführlich schildert.

Der TICKER präsentiert Euch genaue Beschreibungen aller Tore, Chancen und anderer Spielszenen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: Das sind die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua heute Abend live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick