Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die Champions League übertragen

Am 3. Spieltag der Gruppenphase der Champions League hat Juventus Lokomotive Moskau zu Gast. Goal verrät: So läuft das Spiel in TV und LIVE-STREAM.

geht als Tabellenführer der Gruppe D in den 3. Spieltag der . Die Bianconeri empfangen am Dienstagabend im Juventus-Stadium. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Vier Punkte hat die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri bislang gesammelt, das Remis gab es im ersten Spiel gegen . Gegen Leverkusen hatten Cristiano Ronaldo beim 3:0-Erfolg keine Schwierigkeiten, sodass man dem Duell mit den Russen getrost entgegenblicken kann.

Auf der Gegenseite kommt die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters Benedikt Höwedes mit drei Punkten im Gepäck nach Turin. Nach dem Auftaktsieg gegen Leverkusen musste man sich zuletzt Atletico beugen, obwohl man keine schlechte Leistung abrief.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie und verrät außerdem, wie beide Teams personell aufgestellt sind.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau: Die Champions League am Dienstag

Duell Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau Datum Dienstag, 22. Oktober 2019 | 21 Uhr Ort Juventus Stadium, Turin Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute im LIVE-STREAM sehen

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau wird heute im LIVE-STREAM beim Ismaninger Sender DAZN gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass die Rechte beim Streamingdienst liegen und pro Spieltag alle Begegnungen (bis auf eine Ausnahme) live auf DAZN kommen. Wie genau das klappt, erklären wir im nächsten Abschnitt.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN

Ihr wollt sehen, wie Cristiano Ronaldo gegen Lokomotive möglicherweise erneut einnetzt? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst aus dem Münchner Norden zeigt die vollen 90 Minuten im Stream und hat auch die Highlights im Programm.

In dieser CL-Saison teilt sich DAZN erneut die Rechte mit Sky, doch die meisten Begegnungen einzeln live gibt es bei DAZN. Sky zeigt an diesem Dienstag ein anderes Duell in voller Länge, denn Piräus vs. FC Bayern kommt exklusiv bei Sky.

Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Spiele, die in der CL-Gruppenphase gezeigt / übertragen werden. Mehr als 100 Spiele der Champions League laufen in dieser Saison exklusiv und live als Einzelspiel in voller Länge bei DAZN.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute im LIVE-STREAM bei DAZN - der Gratismonat

Juve vs. Lokomotive, das ist eines der Spiele am Dienstagabend, welches live im Stream von DAZN kommt. Die gute Nachricht ist, dass Ihr für die vollen 90 Minuten heute live keinen Cent bezahlen müsst, sofern Ihr noch kein Kunde bei DAZN seid.

Der Streamingdienst schenkt nämlich jedem seiner Neukunden einen Probemonat, in welchem man das Angebot von DAZN kostenfrei nutzen darf / kann.

Ab 20.45 Uhr geht der Stream aus Turin auf Sendung und Ihr könnt Euch kurz davor bei DAZN anmelden und dann die vollen 90 Minuten live auf DAZN genießen. Das geht einfach, unkompliziert und erstmal ohne finanziellen Aufwand. Kommentiert wird von Carsten Fuß.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau live im Stream bei Sky Go - die Konferenz

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau reicht Euch als Teil einer Konferenzschaltung? Dann seid Ihr bei Sky gut aufgehoben, denn der Unterföhringer Sender zeigt / überträgt die Konferenz live auf seiner Plattform.

Zugriff zu Sky Go erhaltet Ihr mit einem regulären Sky-Abo. Alle Infos zu den Paketen gibt es auf der Homepage des Senders.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute live im TV sehen: So geht's

Die Begegnung zwischen dem italienischen Serienmeister und dem Moskauer Stadtklub gibt es heute nicht nur live im Stream zu sehen, sondern auch live im deutschen Fernsehen. Das funktioniert über zwei Varianten, beide stellen wir Euch hier kurz vor.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute auf dem Smart-TV über DAZN schauen

Juve vs. Lok Moskau kommt heute live im Stream auf DAZN, das geht kostenlos - wissen wir. Doch Ihr habt auch die Möglichkeit, die Begegnung live auf Eurem TV-Bildschirm zu sehen.

Dazu müsst Ihr den LIVE-STREAM zu Juventus vs. Lokomotive auf den Smart-TV ziehen, um dann Fußball live im Fernsehen sehen zu können. Regeln gelten die selben, wie beim LIVE-STREAM.

Mit der oben angesprochenen kostenlosen DAZN -App könnt ihr das gesamte Programm des Streamingdiensts auf eurem Smart-TV freischalten. Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch bei Sky im Fernsehen sehen, allerdings nicht in voller Länge.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau heute live im TV in der Sky-Konferenz

Der Bezahlsender Sky überträgt heute Abend die Champions-League-Konferenz. Dort könnt ihr also kostenpflichtig Ausschnitte der Begegnung Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau sehen. Insgesamt spielen zwölf Champions-League-Mannschaften zur gleichen Zeit, was in der Konferenz gezeigt wird. Bei Sky Go und Sky Ticket seht Ihr die Partie ebenfalls im LIVE-STREAM.

Ab 21 Uhr kommt die Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) und Ihr seht die besten Szenen aus in Ausschnitten.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau im LIVE-TICKER verfolgen

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau kommt heute Abend nicht live im Stream von DAZN und auch Euer TV-Bildschirm bleibt schwarz? Dann habt Ihr eine echte Alternative - nämlich den LIVE-TICKER von Goal.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau wird vom zuständigen Tickerer ab 20.30 Uhr begleitet, denn nach intensiven Vorberichten mit Aufstellungen, usw. kommen dann die vollen 90 Minuten live im Ticker.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau: Die Aufstellungen

Wie gehen Juventus und Lokomotive an die Sache ran? Goal lichtet gegen 20 Uhr den Vorhang und zeigt, wie beide Mannschaften aufstellen.

Juventus Turin vs. Lokomotive Moskau: Die Übertragung der CL auf einen Blick