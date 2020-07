Juventus Turin - FC Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Serie A

Am 30. Spieltag der Serie A treffen Juventus Turin und der FC Turin im Allianz Stadium aufeinander. Gespielt wird um 17.15 Uhr.

Juventus ist die Saison wieder voll im Soll. Der Rekordmeister thront wie gewohnt auf dem ersten Platz in der . Das letzte Spiel gegen den FC Genua konnte Juve mit 3:1 für sich entscheiden.

Für den Stadtrivalen stehen die Vorzeichen nicht so günstig. Das letzte Spiel in der Liga verloren die Turiner mit 1:2 gegen Lazio, das Hinspiel ging mit 0:1 an Juventus und der letzte Sieg für Torino gegen Juve war im Jahr 2015. Trotzdem wird der FC Turin alles daran setzen, die alte Dame zu ärgern und wichtige Punkte zu sammeln, um den Klassenerhalt zu sichern.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Ihr es sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Goal liefert Euch alle wichtigen Informationen zur Partie, inklusive der Aufstellungen.

Bella Italia bietet nicht nur gutes Essen und tolle Orte, sondern auch eine attraktive Fußballliga mit vielen traditionsreichen Klubs. Wer die Spiele sehen möchte, muss auch nicht jeden Spieltag aufs Neue nach den Sendern und Streaminganbietern suchen, die das Spiel zeigen. Denn alle Spiele der Serie A könnt Ihr live auf DAZN sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Nachdem DAZN der einzige Anbieter ist, der das Spiel zeigt, sollte hier auch Eure erste Anlaufstelle sein, wenn Ihr das Spiel sehen wollt. Das Spiel wird hier live und exklusiv in voller Länge übertragen. Ab 17.00 Uhr beginnen die Vorberichte, bevor dann um 17.15 Uhr live angepfiffen wird. Den Abend über werden Euch Moderator Sebastian Benesch, Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard begleiten.

Da das Spiel exklusiv auf DAZN läuft, wird es in weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt. DAZN zeigt alle seine Inhalte nur per LIVE-STREAM und somit nicht im regulären TV-Programm.

Natürlich könnt Ihr das Spiel trotzdem auf Eurem TV-Bildschirm sehen. Mehr Infos, wie Ihr den LIVE-STREAM von DAZN sehen könnt, gibt es in den nächsten Abschnitten.

