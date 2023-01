Juventus Turin: Zahlt der FC Liverpool 60 Millionen Euro für Federico Chiesa?

Mit Cody Gakpo verstärkte der FC Liverpool schon im Winter, kommt nun auch noch ein Europameister von Juventus Turin?

WAS IST PASSIERT? Juventus Turin probiert aufgrund seiner finanziellen Probleme Spieler loszuwerden, dazu gehört wohl auch Federico Chiesa. Der Offensiv-Star wird nun von Calciomercato mit Liverpool in Verbindung gebracht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die finanziellen Probleme brachten Juventus jüngst einen 15-Punkte-Abzug ein, lösen sollen die Situation nun Spieler-Verkäufe. Dem Bericht zu Folge könnte Chiesa um die 60 Millionen Euro einbringen, Liverpool war in der Vergangenheit immer wieder in Gerüchten mit dem Flügelspieler verwickelt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 25-Jährige italienische Nationalspieler war lange verletzt und kommt daher in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst auf sieben Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen.