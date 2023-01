Juventus Turin: Schnappt sich der FC Bayern München Juve-Star Bremer?

Im Sommer kam Matthijs de Ligt von Juventus Turin zum FC Bayern, nun ist der FCB wohl erneut heiß auf einen Verteidiger der alten Dame.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern ist offenbar an Innenverteidiger Bremer von Juventus Turin interessiert. Das berichtet das italienische Sportportal calciomercato.com.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ende November 2022 wurden bei Juventus Turin finanzielle Unregelmäßigkeiten festgestellt. Vor wenigen Tagen wurde die Alte Dame deshalb mit einem 15-Punkte-Abzug bestraft. Juventus braucht Geld und das soll dem Bericht zu Folge mit den Verkäufen von Spielern geschehen.

Der FC Bayern ist offenbar an Bremer interessiert, der im Sommer 2022 vom FC Turin als Nachfolger von Matthijs de Ligt zum Stadt-Konkurrenten wechselte. Nachdem Juventus schon den Niederländer an deutschen Rekordmeister verlor, könnte es nun auch Bremer an die Säbener Straße ziehen.

WIE GEHT ES WEITER? Konkret soll es aber erst um einen Wechsel im Sommer 2023 gehen, im Winter soll der Brasilianer kein Thema mehr beim FCB sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bremer gehört seit seinem Wechsel zu Juventus zu den absoluten Stammspielern bei der alten Dame, in wettbewerbsübergreifend 18 Spielen kommt der Innenverteidiger auf ein Tor.