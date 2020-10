Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Ronaldo gegen Messi, Juventus gegen Barcelona in der Champions League. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zweiter Spieltag in der Königsklasse: empfängt den . Die Partie wird um 21 Uhr im Allianz Stadium angepfiffen.

Beide Teams sind mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet. Juventus siegte auswärts bei mit 2:0, der FC Barcelona gewann deutlich mit 5:1 gegen Ferencvaros Budapest. Nun spielen die beiden Top-Vereine gegeneinander.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften.

Mehr Teams

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (2. Spieltag)

: (2. Spieltag) Datum : Mittwoch, 27. Oktober 2020

: Mittwoch, 27. Oktober 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Turin

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Die Königsklasse wird in dieser Saison erneut vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN DAZN übertragen. Die Sender übertragen zusammen alle Spiele der CL, allerdings bedeutet das auch, dass es leider kein Spiel im Free-TV zu sehen gibt. Sky hat das Erstwahlrecht, was die Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung betrifft. Alle anderen Partien laufen bei DAZN als Einzelspiel. Die Partien, die Sky nicht als Einzelspiel übertragen darf, zeigt der Bezahlsender in der Konferenz.

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht ab 20.45 Uhr auf Sendung und zeigt Juve gegen Barca heute über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Lukas Schönmüller wird den Vorbericht moderieren, ehe er kurz vor Spielbeginn an den Kommentator Jan Platte und den Experten Ralph Gunesch abgibt. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel kostenlos verfolgen.

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr die Übertragung über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download in diversen Stores gibt. Über welches mobile Endgerät Ihr den Stream schaut, ist fast egal, das Gerät benötigt lediglich einen Internetzugang.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App:

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV

Sky zeigt Juventus gegen Barca heute in der Konferenz auf Sky Sport 1. Das Einzelspiel läuft heute exklusiv auf DAZN. In der Konferenz gibt es unter anderem auch gegen Leipzig zu sehen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonniert haben. Alle weiteren Infos dazu gibt es hier.

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Die Konferenz von Sky könnt Ihr auch im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten. Sky Ticket hingegen ist für Zuschauer gedacht, die kein Sky haben und dennoch die Übertragung unbedingt sehen möchten.

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alle wissenswerten Informationen zum Spiel. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über spannende Szenen aus Turin, gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker eine gute Ergänzung zur DAZN-Übertragung – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / ZUMA Wire

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch die Highlights der Königsklasse auf DAZN an.

Auf DAZN läuft neben der Champions League auch die , , , , , NFL, NHL, NBA, , MLB, UFC, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis. Nach dem Ablauf des Probemonats kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Juventus Turin bisher 13 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Barcelona 5 Siege 4 4 Remis 4 14 Tore 15 690,2 Mio. Euro Marktwert 878,7 Mio. Euro Paulo Dybala (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Lionel Messi (100 Mio. Euro)

Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick