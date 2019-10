Am Donnerstag verkündete der italienische Ex-Nationalspieler und langjährige Juventus-Mittelfeldstar Claudio Marchisio das Ende seiner aktiven Laufbahn. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Allianz Stadium ließ er bedeutende Ereignisse seiner Karriere Revue passieren und nannte die beiden verpassten Erfolge, denen er nachtrauert: den Champions-League-Sieg mit Juve und den Gewinn der Europameisterschaft mit der Squadra Azzurra.

"Ich bereue es, dass ich die nicht mit Juventus gewonnen habe und dass es mit der Nationalmannschaft bei der EM nicht klappte", sagte der 33-Jährige. An das verlorene Endspiel um die Königsklasse 2015 hat er keine guten Erinnerungen: "Das Finale von Berlin gegen Barcelona möchte ich am liebsten noch einmal spielen."

Im Olympiastadion verloren die Bianconeri gegen Barca damals mit 1:3. Juventus glich dabei kurz nach der Pause durch Alvaro Moratas Treffer einen frühen Rückstand durch Ivan Rakitic aus. Luis Suarez und Neymar schossen schließlich den Sieg der Katalanen heraus.

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC