Juventus Turin vs. Brescia Calcio: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Serie A

In der Serie A kommt es zum Duell zwischen Juventus und Brescia. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 24. Spieltag der trifft auf Brescia Calcio. Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 16. Februar, um 15 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

Der amtierende Meister Juventus Turin ist nach der 1:2-Niederlage bei Hellas Verona um Wiedergutmachung bemüht. Aktuell steht das Team von Trainer Maurizio Sarri mit 54 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Spitzenreiter .

Sichern sich Cristiano Ronaldo und Co. den wichtigen Dreier gegen den Vorletzten aus Brescia?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Juve und Brescia heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Juventus Turin gegen Brescia Calcio: Die Partie im Überblick

Duell Juventus Turin - Brescia Calcio Datum 16. Februar 2020 | 15 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Kapazität 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Brescia Calcio heute live im TV sehen: Geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Juventus Turin und Brescia Calcio, die die Serie-A-Partie am Sonntag live im TV verfolgen wollen: In wird die Begegnung leider nicht im TV angeboten, da sich kein Sender die Übertragungsrechte der Serie A gesichert hat.

Folglich wird man weder im Free-TV noch im Pay-TV das Spielgeschehen in Turin sehen können.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, beim Spiel zwischen Juventus Turin und Brescia Calcio live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Juventus Turin - Brescia Calcio heute im LIVE-STREAM sehen

Da die heutige Begegnung zwischen Juve und Brescia nicht im TV übertragen wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um live dabei zu sein. Beim Streamingportal DAZN seid Ihr dabei genau an der richtigen Stelle!

Der Streamingdienst hat sämtliche Spiele von Juventus Turin in der Serie A, der und auch das Achtelfinale in der gegen im Programm.

Die Übertragung der heutigen Partie beginnt wenige Minuten vor Anpfiff, welcher um 15 Uhr erfolgen wird. Schaltet also rechtzeitig ein, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen.

Um Juve gegen Brescia live verfolgen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Bevor dieses jedoch beginnt, könnt Ihr den kompletten Service von DAZN zunächst im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem ausprobieren. In einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr weitere Informationen zum Probemonat von DAZN.

Nach Ablauf des Gratismonats kostet eine DAZN-Mitgliedschaft monatlich nur 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro sichern und somit knapp 24 Euro sparen.

Die LIVE-STREAMS von DAZN sind nicht nur klassisch via Browser auf dem PC oder Laptop abrufbar, sondern auch auf zahlreichen anderen Geräten wie zum Beispiel auf Android-Smartphones oder -Tablets, iPhones, der Playstation 4 oder dem Amazon Fire Stick.

Juventus Turin gegen Brescia Calcio: Die Highlights auf DAZN

Wer die Partie im LIVE-STREAM verpasst hat, kann sich nach dem Abpfiff bei DAZN in Ruhe die Highlights von Juventus Turin vs. Brescia Calcio anschauen. Der Streamingdienst stellt kurze Zeit nach Spielende die Höhepunkte sowie das komplette Spiel im Re-live zur Verfügung.

Wer es also nicht geschafft hat, das Aufeinandertreffen live zu verfolgen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten .

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Sobald die Aufstellungen von Juve und Brescia bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Juventus Turin - Brescia Calcio heut im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zum LIVE-STREAM geben wir Euch gern noch eine weitere Möglichkeit an die Hand, um das Spiel in Turin zu verfolgen: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Juventus vs. Brescia an.

Hier bekommt bereits 20 Minuten vor Anpfiff der Partie alle relevanten Informationen im Vorfeld der Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei relevanten Szenen und bleibt stets über das Spielgeschehen in Turin auf dem Laufenden.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot von Goal ist für Euch natürlich kostenlos.