Juventus Turin: Muss Blaise Matuidi als Linksverteidiger ran?

Juventus Turins Trainer Maurizio Sarri wird Blaise Matuidi im Ligaspiel gegen SPAL wohl auf der Linksverteidiger-Position einsetzen.

Mittelfeldspieler Blaise Matuidi wird beim Ligaduell von Italiens Rekordmeister mit Ferrara am Samstag (15 Uhr im LIVE-TICKER ) offenbar als Linksverteidiger zum Einsatz kommen. Das berichtet der Corriere della Sera. Grund dafür sind die personellen Probleme bei Juve auf beiden Außenverteidigerpositionen.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Stammspieler Alex Sandro weilt zurzeit aufgrund eines Trauerfalls in der Familie in seiner Heimat , Danilo und Mattia de Sciglio sind immer noch verletzt. Zuletzt hatte der gelernte Rechtsaußen Juan Cuadrado auf der rechten Abwehrseite aushelfen müssen.

Juventus: Matuidi spielte früher als Linksverteidiger

Matuidi verfügt über ein wenig Profi-Erfahrung als Linksverteidiger: Vor seinem Wechsel zu im Jahr 2011 absolvierte der 32-Jährige bei Saint Etienne vereinzelt Spiele auf dieser Position.

Die meisten Partien seiner Karriere machte der Franzose aber als zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler. In Frankreichs Nationalmannschaft lief er zudem mehrfach auf der linken Seite in einer offensiven Dreierreihe auf.

In der aktuellen Saison stand Matuidi in fünf von sechs Pflichtspielen der Bianconeri in der Startelf - stets im zentralen Mittelfeld.