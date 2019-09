Juventus Turin: Danilo fällt gegen Bayer Leverkusen und Inter Mailand verletzungsbedingt aus

Maurizio Sarri muss in der Defensive improvisieren. Auch Danilo wird in den kommenden Partien nicht mitwirken können.

Den italienischen Rekordmeister plagen immer größere Verletzungsprobleme in der Abwehr. Nach Giorgio Chiellini und Mattia De Sciglio fällt nun auch Neuzugang Danilo mehrere Wochen aus. Der Brasilianer laboriert an einer Wadenverletzung, wie die Bianconeri am Mittwoch offiziell mitteilten. Die Verletzung zog Danilo sich beim 2:1-Sieg am Dienstagabend in Brescia zu, als er bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden musste.

In dem Juve-Statement heißt es, dass Danilo und auch De Sciglio, die beiden etatmäßigen Rechtsverteidiger im Kader von Trainer Maurizio Sarri, nach der nächsten Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen sollen. Diese dauert vom 7. bis zum 15. Oktober.

Juventus Turin: Danilo fehlt gegen Bayer und Inter

Danilo und De Sciglio werden damit nicht nur das Serie-A-Spiel gegen am Wochenende, sondern auch den Kracher gegen Tabellenführer und das Champions-League-Duell mit verpassen.

Seit seinem Wechsel von nach Turin vor wenigen Wochen absolvierte Danilo fünf Pflichtspieleinsätze für Juventus und stand dabei stets in der Startformation.