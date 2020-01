Juventus Turin vs. AS Rom heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Coppa Italia

In der Coppa Italia zum Duell zwischen Juventus Turin und der AS Rom. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Top-Spiel im Viertelfinale der : empfängt die . Anpfiff der Partie im Allianz Stadium ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr.

Dieses Duell ist ein echter Klassiker im italienischen Fußball - insgesamt trafen beide Klubs in ihrer Historie 185-mal aufeinander. Die bessere Statistik in den direkten Duellen hat die Alte Dame vorzuweisen.

Das letzte Aufeinandertreffen liegt erst wenige Wochen zurück. Am 12. Januar standen sich beide in der Liga gegenüber. Im Stadio Olimpico von Rom hatten die Bianconeri das bessere Ende für sich. 2:1 setzte sich das Team von Trainer Maurizio Sarri gegen die Giallorossi durch. Nun hat die Roma also die direkte Chance zur Wiedergutmachung und kann Juventus aus dem Pokal werfen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie es um eine Übertragung der Partie Juventus Turin gegen AS Rom live im TV und LIVE-STREAM bestellt ist. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells.

Juventus Turin vs. AS Rom: Das Duell im Überblick

Duell Juventus Turin - AS Rom Datum 22. Januar 2020, Anpfiff: 20.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. AS Rom heute live im TV sehen: Geht das?

Zurück zu alter Stärke! Ronaldo trifft in den letzten sieben Spielen am Stück | DAZN

Für alle Fans des italienischen Fußballs, die das Duell zwischen Juventus Turin und der AS Rom live im TV anschauen wollen, gibt es schlechte Nachrichten: Das Viertelfinale der Coppa Italia läuft weder in noch in Österreich live im TV. Keiner der etablierten Fernsehsender hat sich die Übertragungsrechte für diesen Wettbewerb gesichert.

Doch natürlich kann das Duell dennoch angeschaut werden. Die Lösung ist ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Juventus Turin vs. AS Rom heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits oben erwähnt, werden Begegnungen der Coppa Italia in Deutschland und Österreich nur auf DAZN ausgestrahlt. Dies gilt dementsprechend auch für das Kräftemessen zwischen Juventus Turin und AS Rom.

Die Vorberichterstattung beim Streamingdienst beginnt bereits einige Minuten vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr. Schaltet also rechtzeitig ein um keine wichtige Szene der Begegnung im Turiner Allianz Stadium zu verpassen!

Um live dabei zu sein, benötigt Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Die Mitgliedschaft kostet dort nur 11,99 Euro im Monat und beinhaltet neben dem Zugriff auf LIVE-STREAMS der Serie A auch , die sowie viele Länderspiele und als Krönung die UEFA und . Zusätzlich im Programm: die -Highlights, die NBA, die NFL, Boxsport und viele weitere Sportereignisse aus aller Welt.

Mithilfe von Apps im Google-Play -Store oder Apple-Store kann die DAZN-App kostenlos heruntergeladen werden. Wer im Besitz einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks ist, kann sich die App ebenfalls downloaden und das Live-Angebot genießen.

Das Beste daran: Der erste Monat ist sogar kostenlos, der DAZN Probemonat macht's möglich. Danach könnt Ihr frei entscheiden, ob Ihr DAZN abonnieren wollt. Eine Mitgliedschaft ist zudem ohne großen Aufwand bequem monatlich kündbar.

Sobald die Aufstellungen der Partie bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird rund eine Stunde vor Spielbeginn der Fall sein.

Juventus Turin vs. AS Rom: Die Bilanz vor dem Duell heute

JUVENTUS (bislang wettbewerbsübergreifend 185 Duelle) AS ROM 87 Siege 46 51 Unentschieden 51 46 Niederlagen 87 281 Tore 198

Juventus Turin vs. AS Rom heute live im Ticker bei Goal verfolgen

Ihr wollt am Mittwochabend die Coppa Italia im LIVE-STREAM schauen, habt aber keine Möglichkeit dazu - aus welchem Grund auch immer? Dennoch müsst Ihr keine Sekunde der Partie und erst recht keine wichtige Entscheidung verpassen. Der LIVE-TICKER von Goal zu Juve gegen Roma macht's möglich.

Hier bekommt Ihr ab rund 20 Minuten vor Anpfiff der Partie alles, was vor der Partie relevant ist. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr hier alle Informationen in Echtzeit - Euch entgehen also keine wichtigen Spielszenen, Tore, Vorlagen, Wechsel, Gelbe oder Rote Karten.

Das komplette LIVE-TICKE-Angebot auf Goal ist für Euch natürlich völlig kostenlos.