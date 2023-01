Weston McKennie: Juventus und Leeds United einigen sich auf Transfer

Zwischen den Bianconeri und den Peacocks gibt es eine Einigung: Weston McKennie wechselt in die Premier League.

WAS IST PASSIERT? Massimiliano Allegri, Trainer von Juventus Turin, hat vor dem Serie-A-Spiel gegen Monza bekanntgegeben, dass Weston McKennie nicht im Aufgebot des italienischen Rekordmeisters stehen wird. Grund: Der ehemalige Bundesligaprofi steht unmittelbar vor einem Transfer zu Leeds United.

WAS WURDE GESAGT? Allegri kommentierte die Nichtberücksichtung des US-Amerikaners mit einem bevorstehenden Wechsel: “McKennie steht nicht im Kader, weil der Klub eine Einigung mit dem Verein erzielt hat, für den er wohl demnächst spielen wird. Somit wäre es unnötig, ihn zu nominieren und spielen zu lassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Um McKennie konkretisierten sich zuletzt Gerüchte über einen Wechsel zu Leeds United. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen liefen seit geraumer Zeit. Juventus soll 35 Millionen Euro Ablöse für den WM-Teilnehmer gefordert haben, während Leeds 30 Millionen Euro bot. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio ist es nun ein Leihgeschäft für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro inklusive Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro geworden. McKennies Vertrag bei den Bianconeri läuft noch bis 2025.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der US-amerikanische Nationalspieler kam 2021 vom FC Schalke zu Juventus. In dieser Saison kommt McKennie bereits auf 21 Einsätze im Trikot der Bianconeri und konnte drei Tore und zwei Assists verbuchen. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um einen Wechsel zu Borussia Dortmund gegeben.