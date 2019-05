Juventus Turin vs. FC Torino: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Serie A

Derby in Turin! Juventus hat am Freitag Torino zu Gast - hier bekommt Ihr alle Infos dazu, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Seinen achten Scudetto in Folge hat zwar schon sicher. Doch wenn am 35. Spieltag das Stadtderby gegen Torino ansteht, ist das zumindest für einen Abend erst einmal zweitrangig. Am Freitag (3. Mai) ab 20.30 Uhr geht es im Allianz Stadium zu Turin zwischen den beiden Lokalrivalen zur Sache.

Juve hat nur eines seiner drei letzten Serie-A-Spiele gewonnen, will seine Fans in den finalen Partien der Saison nun noch einmal richtig verwöhnen. Ein Dreier gegen Torino ist dafür Pflicht.

Doch die Gäste verfolgen in dieser Spielzeit noch hohe Ziele. Mit dem jüngsten 2:0-Erfolg über Milan am vergangenen Wochenende sprang Torino auf Platz fünf und will mindestens in die . Sogar Rang vier und damit die Teilnahme an der Qualifikation zur ist bei nur zwei Punkten Rückstand auf die Roma noch gut möglich für die Elf von Trainer Walter Mazzarri.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen darüber, wie Ihr das brisante Turin-Derby zwischen Juventus und Torino am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt. Außerdem sagen wir Euch, wo die Highlights des Spiels laufen und circa eine Stunde vor Anpfiff erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen.

Juventus Turin - FC Torino: Das Derby della Mole im Überblick

Duell Juventus Turin - FC Torino Datum Freitag, 3. Mai 2019, 20.30 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin ( ) Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin gegen Torino heute live im TV anschauen: Geht das?

Im TV wird das Derby della Mole zwischen Juventus und Torino am Freitag leider nicht übertragen. Weder einer der infrage kommenden Free-TV-Sender noch Pay-TV-Kanal Sky hat die Rechte für Live-Übertragungen der Serie-A-Partien in .

Aber: Habt Ihr einen Smart TV, könnt Ihr Juve vs. Torino dennoch auf Eurem Fernsehgerät genießen. Die Lösung dafür ist der LIVE-STREAM von DAZN, den Ihr auch auf dem TV abspielen könnt.

Direkt im TV läuft das Turiner Stadtderby also nicht live, wie Ihr an Live-Bilder aus dem Allianz Stadium kommt, ist aber im kommenden Abschnitt erklärt.

Juventus vs. Torino heute Abend im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Die einzig wahre Anlaufstelle für Fans des italienischen Fußballs ist DAZN! Der Streamingdienst aus Ismaning überträgt alle Spiele der im LIVE-STREAM, demnach also auch das Derby zwischen Juventus und Torino am Freitagabend (3. Mai). Anpfiff ist um 20.30 Uhr, der Stream auf DAZN startet bereits wenige Minuten zuvor. Kommentiert wird das Duell von Florian Hauser, als Experte steht ihm der frühere -Torhüter Michael Hofmann zur Seite.

Die einzige Voraussetzung, um den LIVE-STREAM abspielen zu können, ist ein aktives Abo bei DAZN. Das ist mit wenigen Klicks zu erstellen und kostet Euch lediglich 9,99 Euro monatlich. Noch besser: Der erste Monat ist als sogenannter Probemonat für Euch sogar kostenlos - danach könnt Ihr dann entscheiden, ob Ihr DAZN weiter nutzen wollt oder nicht. Wer sich jetzt anmeldet, sieht Juve gegen Torino am Freitagabend also sogar gratis.

Solltet Ihr Euch entscheiden, auch nach dem Probemonat bei DAZN zu bleiben, bekommt Ihr für die 9,99 Euro Monatsgebühr extrem viel geboten: So zeigt der Streamingdienst neben der Serie A auch alle Spiele aus und , alle Topduelle der Premier League oder beide Halbfinals und die Endspiele von Champions League und Europa League live!

Außerdem gibt es auf DAZN außer Fußball auch massig weiteren Live-Sport, zum Beispiel aus der NBA, der NFL oder Top-Events aus Boxen und Darts.

Juventus gegen Torino: Die Serie A heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Mit der DAZN-App, die im Apple Store und im Google Play-Store zum kostenlosen Download bereitsteht, seht Ihr Juve gegen Torino auf nahezu jedem mobilen Endgerät, zum Beispiel Laptop oder Smartphone. Und: Auf Euren Smart TV könnt Ihr die DAZN-App ebenfalls laden und dann Juventus gegen Torino am Freitagabend auf dem Fernseher anschauen.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Juventus - Torino: Die Derby-Highlights auf DAZN

Wer es nicht schafft, das Derby live auf DAZN zu schauen, für den hat der Streamingdienst auf Abruf gleich zwei Alternativen parat.

Juventus gegen Torino: Die 90 Minuten einfach im Re-Live auf DAZN schauen

So habt Ihr mit Eurem DAZN-Account natürlich die Möglichkeit, zeitnah nach Abpfiff die Highlights des Aufeinandertreffens zwischen Juve und Torino in einer Zusammenfassung anzuschauen. Und ein weiterer Bonus: Ihr könnt sogar am Freitagabend in Ruhe rausgehen und Euch das Derby della Mole später im Re-Live anschauen - ganz egal, wann Ihr nach Hause kommt, ruft Ihr ganz simpel die vollen 90 Minuten einfach auf Abruf ab.

Juventus vs. Torino heute Abend im LIVE-TICKER verfolgen

So wie zahlreiche andere Seiten im Web hat natürlich auch Goal einen LIVE-TICKER zu Juve - Torino im Angebot. Egal, wo Ihr seid, könnt Ihr dort auf Eurem Smartphone checken, wie es im Derby gerade steht, wer im Vorteil ist, wer die Tore erzielt, ob ein Spieler vom Platz fliegt etc.

Zudem erhaltet Ihr bei uns auch interessante Statistiken zu Ballbesitz, Zweikampfwerten und mehr. Der Ticker ist dabei vollkommen kostenlos.

Wie stellt Massimiliano Allegri im Derby gegen Torino auf? Spielt Superstar Cristiano Ronaldo von Beginn an? Gegen 19.30 Uhr am Freitagabend wissen wir mehr - und Ihr erfahrt an dieser Stelle, wie die Aufstellungen von Juve und Torino aussehen.