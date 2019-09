Juventus: Lyon-Coach verhinderte angeblich Ausleihe von Sami Khedira

Sami Khedira stand im Sommer wohl vor einer Leihe zu Olympique Lyon. Doch der 32-Jährige spielt weiterhin für Juventus - aus einem bestimmten Grund.

Ex-Nationalspieler Sami Khedira von stand in der jüngsten Transferperiode offenbar beim französischen Top-Klub auf dem Zettel - am Ende scheiterte ein Wechsel aber an OL-Coach Sylvinho. Dies berichtet L'Equipe.

Khediras Berater und Bruder Denny soll sich aufgrund des Überangebots im Mittelfeld der Alten Dame nach Alternativen umgesehen haben, Lyon war auf der Suche nach einem Nachfolger des zu Tottenham Hotspur abgewanderten Tanguy Ndombele.

Juve wollte Khedira wohl an OL verleihen

Dem Bericht zufolge wurden sogar Verhandlungen zwischen beiden Klubs geführt, Juventus soll einem Leihdeal nicht abgeneigt gewesen sein.

Am Ende legte Sylvinho aber seinen Veto ein, als Grund wird die Verletzungsanfälligkeit Khediras angeführt. Lyon verpflichtet stattdessen Jeff Reine-Adelaide.