Juventus Turin gegen Olympique Lyon: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Live-Ticker - alles zur Übertragung der Champions League

Juventus oder Lyon, welcher Verein sichert sich das Ticket für das Finalturnier der Champions League? Wir sagen Euch, wo das Spiel übertragen wird.

Ein knappes halbes Jahr, nachdem die Corona-Pandemie auch den europäischen Fußball lahmgelegt hat, werden an diesem Wochenende die Rückspiele im Achtelfinale der ausgetragen. Am Abend empfängt im heimischen Allianz-Stadium . Anstoß ist um 21 Uhr.

Während die Saison in der französischen Ende April vorzeitig abgebrochen wurde und Lyon die Spielzeit nur auf dem sieben Platz abgeschlossen hat, sicherte sich Juventus erst am vergangenen Wochenende am letzten Spieltag der die Meisterschaft. Doch ob die fehlende Spielpraxis für Lyon zum Problem wird?

Immerhin haben sich die Gäste Ende Februar mit einem knappen 1:0 durch Lucas Tousart (31.) durchgesetzt und gegen deshalb mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen. Die Antwort, ob Juventus das Ergebnis noch drehen kann, oder ob Lyon ins Finalturnier der Champions League in Lissabon einzieht, gibt es heute Abend.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem verraten wir Euch die Aufstellungen und sagen Euch, wo Ihr die Highlights sehen könnt.

Juventus Turin gegen Olympique Lyon: Die Champions League in der Übersicht

Duell Juventus Turin - Olympique Lyon Datum Freitag, 7. August | 21 Uhr Ort Allianz-Stadium, Turin Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Juventus Turin gegen Olympique Lyon heute im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Liebhaber des europäischen Fußballs wissen, dass DAZN in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League besitzt. Auch am Freitag wird das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon beim Streamingdienst zu sehen sein.

Bereits um 20.45 Uhr und somit eine Viertelstunde vor dem Anstoß geht DAZN auf Sendung. Im Einsatz sind für Euch Moderator Tobi Wahnschaffe, Experte Jonas Hummels und Kommentator Uli Hebel, die Euch durch die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung oder sogar durch das Elfmeterschießen begleiten werden.

Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst einen Monat testen und somit auch die verbleibenden Spiele in der Champions League sogar kostenlos erleben. Danach könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr für das DAZN-Angebot lieber 11,99 Euro im Monat zahlen oder das Jahresabo für 119,99 Euro abschließen möchtet.

Juventus Turin gegen Olympique Lyon live im TV schauen - geht das?

Zwar handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst, mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung von Juventus Turin gegen Olympique Lyon aber auch auf Eurem Fernseher anschauen. Mit der kostenlosen DAZN-App, die für alle gängigen Geräte zum Download bereitsteht, erlebt Ihr das Aufeinandertreffen heute auf Eurem Smart-TV.

Erlebt Juventus gegen Lyon live und exklusiv auf DAZN - Hier kommt Ihr zu Eurem Gratismonat

Auf herkömmlichen TV-Geräten bringt Ihr DAZN über eine Playstation, eine Xbox One, den Google Chrome Cast oder den Amazon Fire TV Stick zum Laufen. Voraussetzung ist allerdings auch hier ein Abonnement zu den besprochenen Konditionen. Hat Euch das Angebot von DAZN nicht überzeugt, könnt Ihr nach dem Gratismonat ohne Probleme kündigen.

Juventus gegen Lyon heute live sehen: Habt Ihr Fragen zur Champions League auf DAZN?

Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den häufigsten Fragen:

Sky zeigt Juventus Turin gegen Olympique Lyon heute ebenfalls live - aber nur in der Konferenz

Auf Sky wird Juventus gegen Lyon heute lediglich in der Konferenz übertragen, in der ständig zwischen dem Turiner Allianz-Stadion und dem Etihad Stadium, wo am Abend empfängt, hin- und hergewechselt wird. Die vollen 90 Minuten des Aufeinandertreffens seht Ihr somit nur auf DAZN.

Juventus Turin gegen Olympique Lyon im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ohne zusätzliches Abonnement könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon im LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch auf unserer Webseite mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen des Turiner Allianz-Stadions betreten, halten wir Euch mit detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auf dem Laufenden. Somit verpasst Ihr auch unterwegs keine entscheidende Szene. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu unserem kostenlosen Angebot.

Die Highlights von Juventus Turin gegen Olympique Lyon bei DAZN erleben

Ihr könnt die Live-Übertragung heute Abend nicht schauen? Kein Problem, denn bei DAZN findet Ihr nicht nur wenige Minuten nach dem Ende die Highlights von Juventus Turin gegen Olympique Lyon auf der Plattform, sondern könnt Euch auch die komplette Begegnung nochmals im Re-Live ansehen.

Juventus Turin gegen Olympique Lyon: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer bekanntgeben, welchen elf Spielern sie das Vertrauen schenken, findet Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb etwa eine Stunde vor Anstoß nochmals rein!

Juventus Turin gegen Olympique Lyon: Die Berichterstattung im Überblick