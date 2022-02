Juventus hat Nicolo Zaniolo von der Roma im Visier

Italiens Rekordmeister Juventus hat nach Informationen von GOAL und SPOX für den kommenden Sommer ein Auge auf Mittelfeldstar Nicolo Zaniolo von der Roma geworfen. Die Verantwortlichen der Bianconeri samt Trainer Massimiliano Allegri sind Fans der Spielweise des 23-Jährigen. Sie verfolgen seine Entwicklung und seine Situation auf dem Transfermarkt daher aufmerksam. Im Frühjahr soll entschieden werden, ob aus dem grundsätzlichen Interesse an Zaniolo ein konkretes Werben wird.

Der Rechtsaußen, der auch als hängende Spitze aufgeboten werden kann, steht in Rom noch bis 2024 unter Vertrag. Allerdings vermied es Generaldirektor Tiago Pinto in dieser Woche, seinen Starspieler für unverkäuflich zu erklären. Stattdessen ließ er viel Raum für Spekulationen, als er während einer Pressekonferenz sagte: "Kann ich garantieren, dass er auch in der nächsten Saison hier spielt? Nein, das kann ich nicht. Und das kann auch niemand sonst."

Juventus: Roma-Star Zaniolo war zweimal schwer verletzt

Bei Juve gibt es in der Offensive für die kommende Spielzeit noch einige Fragezeichen: Dusan Vlahovic kam vor wenigen Tagen für eine horrende Ablöse aus Florenz. Dagegen ist der Verbleib des von Atletico ausgeliehen Alvaro Morata fraglich und Paulo Dybalas Vertrag läuft aus. Zudem gab es immer wieder Wechselgerüchte um EM-Star Federico Chiesa, der allerdings aktuell mit einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause einlegen muss.

Zaniolo wurde in der Genoa-Jugend groß. Später war er für die Fiorentina, Entella und Inter aktiv, ehe es 2018 für 4,5 Millionen Euro Ablöse zur Roma ging. Dort galt er als angehender Superstar und wurde wegen seiner Spielweise sogar zeitweise mit Giallorossi-Ikone Francesco Totti verglichen. Zwei schwere Knieverletzungen samt langen Ausfällen warfen Zaniolo aber in der Entwicklung zurück.

In der aktuellen Saison kommt der italienische Nationalspieler (acht Einsätze für die Azzurri) auf 26 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und fünf Assists gelangen.