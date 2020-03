Juventus-Verteidiger Daniele Rugani spricht über Infektion mit dem Coronavirus: "Mir ging es immer gut"

Daniele Rugani war der erste Spieler der Serie A, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nun hat er Entwarnung gegeben: Es gehe ihm gut.

Daniele Rugani vom italienischen Rekordmeister hat in einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender Entwarnung gegeben, was seinen Gesundheitszustand angeht. Er war in der letzten Woche als erster Spieler der italienischen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Ich möchte alle beruhigen, indem ich sage, dass es mir gut geht", sagte der Verteidiger zu Juventus TV und betonte: "Mir ging es immer gut. Ich hatte nicht die ernsten Symptome, über die Ihr gelesen habt. Ich schätze mich glücklich."

Coronavirus - Juventus-Verteidiger Rugani macht Mut: "Werden das alle überwinden"

Zuvor hatte wegen der Ausbreitung des Coronavirus bereits alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Davon ist somit auch die Serie A betroffen. Zudem wurden die Erstligisten zu einer siebentägigen Trainingspause aufgefordert. Die gesamte Mannschaft von Juventus befindet sich seit Mittwoch ohnehin in häuslicher Quarantäne.

"Ich hoffe, es [die Nachricht seiner Infektion, Anm. d. Red.] hat dazu beigetragen, das Bewusstsein zu schärfen", so Rugani, der hinzufügte: "Viele haben mir geschrieben und ich danke allen von Anfang bis Ende. Keine Sorge, wir werden das alle überwinden."