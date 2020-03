Alle Spiele aus Italiens Serie A abgesetzt

Italien ergreift im Kampf gegen das Coronavirus drastischere Maßnahmen. Wie der Premierminister verkündet, ruht der Ligabetrieb ab sofort.

In Italiens wird ab sofort nicht mehr gespielt. Diese Entscheidung verkündete Premierminister Giuseppe Conte am Montagabend.

Die italienische Regierung schränkte die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung als Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus ein, auch die geplanten Sportveranstaltungen sind betroffen und finden ab sofort nicht mehr statt. Diese Maßnahme gilt zunächst bis zum 3. April.

Premierminister: "Alle Fans müssen das akzeptieren"

"Wir haben keine Zeit mehr", sagte Conte. "Alle Fans müssen das akzeptieren. Es gibt keinen Grund, die Wettbewerbe fortzusetzen", fügte er hinzu.

Mehr Teams

Unklar ist nun, wie es mit den italienischen Klubs in der und der weitergeht. tritt am Dienstag in der Königsklasse in Valencia an. sollte eigentlich am 17. März zuhause gegen spielen, einen Tag später ist Napoli beim gefordert.

In der Europa League ist die dem zugelost worden, trifft auf Getafe.