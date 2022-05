Juventus: Kaufpflicht bei Federico Chiesa greift

Juventus hat Federico Chiesa dauerhaft unter Vertrag genommen. Bislang war der Europameister von der Fiorentina ausgeliehen, nun greift eine Kaufpflicht, die ihn für 40 Millionen Euro Ablöse dauerhaft an den Serie-A-Rekordmeister bindet.

Chiesa kickt seit zwei Spielzeiten auf Leihbasis für die Bianconeri. Dafür zahlten diese bisher ingesamt zehn Millionen Euro Leihgebühr. 2020 wurde zwischen Juve und der Viola vereinbart, dass beim Erreichen bestimmter sportlicher Ziele in diesem Sommer eine Kaufpflicht greift. Das ist am Wochenende mit dem Erreichen der Champions League für die nächste Spielzeit passiert.

Juventus: Bayern-Gerücht um Federico Chiesa

Die vereinbarte Ablösesumme kann sich nach Informationen von GOAL und SPOX durch Bonuszahlungen noch um bis zu zehn Millionen Euro erhöhen. Juventus hätte übrigens auch eine Kaufoption auf Chiesa gehabt, wenn die Teilnahme an der Königsklasse verpasst worden wäre. Der Vertrag des Flügelstürmers läuft bis 2025. Er selbst bestätigte seinen Verbleib in Turin in einem entsprechenden Instagram-Post, in dem er neben ein weißes und ein schwarzes Herz schrieb "To be continued...".

Aktuell erholt sich Chiesa von einem Kreuzbandriss, den er sich im Januar gegen die Roma zuzog. Er verpasste deshalb auch die WM-Playoffs mit der Squadra Azzurra. Zur neuen Saison soll er wieder fit sein.

Für Juventus gelangen ihm bisher 18 Tore und 14 Vorlagen in 61 Partien. Seine starken Auftritte bei der EM im vergangenen Sommer führten zu Wechselspekulationen. Unter anderem wurde Chelsea mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht. Auch Bayern wurde als möglicher neuer Klub genannt. Auch, weil FCB-Trainer Julian Nagelsmann und Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Chiesa öffentlich gelobt hatten.