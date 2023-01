Juventus: Benjamin Henrichs von RB Leipzig soll ein Transferkandidat sein

Die Bianconeri haben angeblich bei Leipzigs Rechtsverteidiger angeklopft. Auch die Roma soll im Poker mitmischen.

WAS IST PASSIERT? Benjamin Henrichs hat das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus geweckt. Das berichten Calciomercato und Sky. Demnach habe es bereits Kontakt zwischen der Alten Dame und dem Rechtsverteidiger von RB Leipzig gewesen. Auch Juves Serie-A-Rivale AS Rom habe seine Fühler nach Henrichs ausgestreckt, heißt es. Es geht jeweils um einen Transfer im Winter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Juventus‘ Verantwortliche sind auf der Suche nach einer Verstärkung für die defensive Außenbahn. Die Bianconeri wurde auch mit Real Valladolids Shootingstar Iván Fresneda in Verbindung gebracht, dieser wird aber mutmaßlich zu Borussia Dortmund oder Arsenal wechseln. Ex-Bundesligaprofi Weston McKennie steht vor einem Wechsel in die Premier League und ein Teil seiner Ablöse könne nun in Henrichs investiert werden, heißt es bei Calciomercato.

Während das grundsätzliche Interesse von Juves Erzrivale Inter Mailand an Henrichs erkaltet sein soll, hat ihn mit der Roma ein anderer Serie-A-Konkurrent auf dem Schirm. Dort ist Rick Karsdorp in Ungnade gefallen und bei einem Verkauf sei Henrichs ein Kandidat auf dessen Nachfolge. Bei RB steht der 25-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Henrichs stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen und schaffte beim Werksklub seinen Durchbruch als Profi. 2018 wechselte er für 20 Millionen Euro Ablöse zur AS Monaco. 2020 heuerte er zunächst auf Leihbasis in Leipzig an, ein Jahr später verpflichteten ihn die Sachsen für 15 Millionen Euro fest. 2022 gewann er mit RB den DFB-Pokal.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Henrichs, der sieben Länderspiele für Deutschland absolviert hat, lief in der laufenden Saison in 23 Partien für RB Leipzig auf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und ein Assist.