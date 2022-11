Roma-Trainer José Mourinho kündigt Rauswurf an: "Verraten von einem Spieler"

Mit dem 1:1 in Sassuolo war Roma-Trainer José Mourinho nicht zufrieden. Ein Spieler bekam seine volle Wut nach dem Abpfiff ab.

WAS IST PASSIERT? Roma-Trainer José Mourinho hat einen Spieler seines Kaders nach dem 1:1 bei Sassuolo am Mittwoch während der Pressekonferenz hart attackiert. Er machte diesen Spieler für das Unentschieden verantwortlich und kündigte einen Abschied im Januar an.

WAS WURDE GESAGT? "Die Bemühungen des Teams sind durch das unprofessionelle Verhalten eines Spielers verraten worden", wetterte Mourinho nach dem Abpfiff. "Heute standen für uns 16 Spieler auf dem Platz, mir hat die Einstellung von 15 davon gefallen. Der andere muss sich im Januar einen neuen Verein suchen", ergänzte er.

WIE GEHT ES WEITER? Nach Berichten aus Italien handelt es sich beim von Mourinho erwähnten Spieler um Rick Karsdorp. Der Niederländer war gegen Sassuolo eingewechselt worden. Karsdorp steht seit 2017 bei der Roma unter Vertrag und ist bis 2025 an den Klub gebunden. Wenn es sich tatsächlich um ihn bei den Mourinho-Aussagen handelt, dürfte er unter dem Portugiesen nun nicht mehr zum Einsatz kommen.