Juventus: Atalanta zieht Kaufoption bei Merih Demiral

Merih Demiral wird auch in der kommenden Saison für Atalanta Bergamo spielen. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat sich der Klub von Trainer Gia Piero Gasperini entschieden, die Kaufoption bei dem von Juventus ausgeliehenen Innenverteidiger zu ziehen. Etwas mehr als 20 Millionen Euro Ablöse werden dann in die Kassen der Bianconeri fließen.

Ursprünglich war Demiral für eine Gebühr in Höhe von drei Millionen Euro für die laufende Saison von Juve an La Dea ausgeliehen worden. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers (33 Einsätze) bei Juventus läuft eigentlich noch bis 2024.

Demiral wechselte 2021 von Juventus zu Atalanta

2019 hatte Juventus Demiral für 19,5 Millionen Euro von US Sassuolo verpflichtet. In Turin entwickelte er sich zunächst nach einer Phase der Eingewöhnung prächtig, ehe eine schwere Knieverletzung ihn lange außer Gefecht setzte.

Nach der EM-Endrunde 2021 folgte der Schritt nach Bergamo, wo Demiral, an dem auch der BVB damals Interesse zeigte, auf Anhieb Stammkraft war und in dieser Saison in bisher 39 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Dabei gelangen dem 24-Jährigen zwei Tore und zwei Assists.